Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд, вероятно, пропустит выезд к "Кристал Пэлас" в среду из-за травмы.

Напомним, большую часть воскресного матча против "Ливерпуля" Рэшфорд был вынужден сыграть с травмой, потому что тренер Оле Гуннар Сульшер быстро израсходовал три свои замены из-за более серьезных повреждений других игроков.



Сульшер восхищается бойцовским духом Маркуса, но понимает, что теперь его основному нападающему потребуется лечение.



"Я еще не видел его после матча, потому что ему оказывали медицинскую помощь. Если он сыграет в среду я буду удивлен".



"Он очень рано повредил свою лодыжку. Мы должны были сразу его заменить, но не могли. Нас было 10 с половиной игроков, но настрой Рэшфорда компенсировал недостающее", — цитирует Сульшера Sky Sports.