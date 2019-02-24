"Манчестер Сити" снова выиграл Кубок Лиги

"Манчестер Сити" второй год подряд выиграл Кубок Лиги, в финальном матче сломив сопротивление "Челси" только в серии пенальти.

В стартовом составе "синих" можно было насчитать девять игроков, что начинали и матч Премьер-Лиги на "Этихад" две недели назад.



По сравнению с волевой победой над "Шальке-04" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "горожан" вышел Александр Зинченко, заменив Илкая Гюндогана.



Начало матча сразу же показало, что повторения 6:0 не будет. Как и подобает финалу, команды уважительно отнеслись друг к другу и не стали никуда спешить.



За первый тайм зрители "Уэмбли" увидели только одно попадание в створ, но действительно опасных моментов никто не создал.



"Сити" активизировался в начале второго тайма, а на 56-й минуте Серхио Агуэро даже поразил чужие ворота из пределов штрафной. Однако рефери Джонатан Мосс при помощи VAR определил, что аргентинец получал мяч в офсайде.



Спустя 10 минуте "Челси" ответил прорывом Эдена Азара по левому флангу. Бельгиец дошел до лицевой линии и отпасовал назад подключившемуся Нголо Канте, но удар того в касание получился неточным.



Ближе к концовке команды вновь принялись осторожничать, а ударов в створ за второй тайм так и не прибавилось. Игра перешла в экстра-таймы.



Дополнительные 30 минут были отмечены разве что парой моментов Агуэро и отказом Аррисабалаги меняться на Вилли Кабальеро.



А в серии пенальти удача оказалась на стороне "Сити". Не покорившийся решению своего тренера Кепа совершил лишь одно спасение, тогда как у "синих" Жоржиньо не смог пробить голкипера, а Давид Луис попал в штангу.



Таким образом, "Сити" выигрывает Кубок Лиги второй год подряд, а "Челси" в первую очередь должен разобраться во внутренних противоречиях, подтверждением о наличии которых стал эпизод с Кепой.



"Челси" — "Манчестер Сити" — 0:0 (0:0) после экстра-таймов, победа "Манчестер Сити" в серии пенальти — 4:3



Серия пенальти: Жоржиньо (голкипер) — Гюндоган (гол), Аспиликуэта (гол) — Агуэро (гол), Палмери (гол) — Сане (голкипер), Луис (штанга) — Бернарду Силва (гол), Азар (гол) — Стерлинг (гол).



"Челси": Аррисабалага (Аррисабалага 120), Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Палмери, Жоржиньо, Канте, Баркли (Лофтус-Чик 89), Виллиан (Игуаин 95), Азар, Педро (Хадсон-Одои 79).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Лапорт (Компани 45), Отаменди, Уолкер, Фернандиньо (Данило 90), Давид Сильва (Гюндоган 79), Де Брюйне (Сане 86), Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.



Предупреждения: Луис, Рюдигер, Жоржиньо — Фернандиньо, Отаменди.