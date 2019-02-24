"Манчестер Сити" снова выиграл Кубок Лиги
"Манчестер Сити" второй год подряд выиграл Кубок Лиги, в финальном матче сломив сопротивление "Челси" только в серии пенальти.
В стартовом составе "синих" можно было насчитать девять игроков, что начинали и матч Премьер-Лиги на "Этихад" две недели назад.
По сравнению с волевой победой над "Шальке-04" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "горожан" вышел Александр Зинченко, заменив Илкая Гюндогана.
Начало матча сразу же показало, что повторения 6:0 не будет. Как и подобает финалу, команды уважительно отнеслись друг к другу и не стали никуда спешить.
За первый тайм зрители "Уэмбли" увидели только одно попадание в створ, но действительно опасных моментов никто не создал.
"Сити" активизировался в начале второго тайма, а на 56-й минуте Серхио Агуэро даже поразил чужие ворота из пределов штрафной. Однако рефери Джонатан Мосс при помощи VAR определил, что аргентинец получал мяч в офсайде.
Спустя 10 минуте "Челси" ответил прорывом Эдена Азара по левому флангу. Бельгиец дошел до лицевой линии и отпасовал назад подключившемуся Нголо Канте, но удар того в касание получился неточным.
Ближе к концовке команды вновь принялись осторожничать, а ударов в створ за второй тайм так и не прибавилось. Игра перешла в экстра-таймы.
Дополнительные 30 минут были отмечены разве что парой моментов Агуэро и отказом Аррисабалаги меняться на Вилли Кабальеро.
А в серии пенальти удача оказалась на стороне "Сити". Не покорившийся решению своего тренера Кепа совершил лишь одно спасение, тогда как у "синих" Жоржиньо не смог пробить голкипера, а Давид Луис попал в штангу.
Таким образом, "Сити" выигрывает Кубок Лиги второй год подряд, а "Челси" в первую очередь должен разобраться во внутренних противоречиях, подтверждением о наличии которых стал эпизод с Кепой.
"Челси" — "Манчестер Сити" — 0:0 (0:0) после экстра-таймов, победа "Манчестер Сити" в серии пенальти — 4:3
Серия пенальти: Жоржиньо (голкипер) — Гюндоган (гол), Аспиликуэта (гол) — Агуэро (гол), Палмери (гол) — Сане (голкипер), Луис (штанга) — Бернарду Силва (гол), Азар (гол) — Стерлинг (гол).
"Челси": Аррисабалага (Аррисабалага 120), Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Палмери, Жоржиньо, Канте, Баркли (Лофтус-Чик 89), Виллиан (Игуаин 95), Азар, Педро (Хадсон-Одои 79).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Лапорт (Компани 45), Отаменди, Уолкер, Фернандиньо (Данило 90), Давид Сильва (Гюндоган 79), Де Брюйне (Сане 86), Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.
Предупреждения: Луис, Рюдигер, Жоржиньо — Фернандиньо, Отаменди.
24.02.2019 22:20
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Последние комментарии:
Короче Сарри должен остаться, сегодня наконец-то он сыграл по ситуации, убрал Алонсо, дал 45 минут для Одои, это поражение можно воспринимать как путь к восстановлению
(ответить)
ладно, оставить сарри.
Дайте ему время.
Все, что я бы от него хотел видеть, это канте в опорку, жоржиньо туда, где щас бегает канте. И больше шансов одои, и все буде збс. Одио оч одаренный.
(ответить)
Я правильно понял - сарри назначил замену, а вратарь отказался уходить на замену и продолжил игру? Совсем что ли ебобо? Такое может произойти только у пенсов.
(ответить)
Сарри кстати молодец. Сделал выводы и, пересилив себя, изменил тактику и стратегию. Если дать время - может и адаптируется под АПЛ. Пеп тоже в первом сезоне летал по 0:4 от Эвертонов
(ответить)
Наибольшее количество титулов Кубка Лиги:
8-Ливерпуль
6-Ман Сити
даже тут мс в тени ЛФК, да что ж такое
(ответить)
Концовка матча удалась
(ответить)
Ладно пошёл пивас пить
(ответить)
Поздравляю своих!
Хорошая неделя получилась, и Шальке е6нули, и Челси задавили своим хладнокровием. Даже перед серией пенальти, насколько был спокоен Кэп и как судорожно выглядел Аспи. Ходил, спрашивал у Кепы как лучше бить, первым или вторым, как будто с луны свалился. У тебя лидерство, ты и решаешь. Рано ему повязку дали, не дорос этот испашка до капитанства, Рюдигер получше будет.
Ну и отдельного разговора заслуживают Сарри, Жоржиньо и Кепа. Двоих последних лучше посадить на банку на пару месяцев. Тёлку заставить подтянуть физику, а щегла отправить в молодёжную команду, пока не образумится. И всем троим поработать над психикой, у каждого свои проблемы
(ответить)
https://twitter.com/SkyFootball/status/1099747543263703042
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Без слов.
(ответить)
Бывший футболист Джермейн Дженас:
«Мне было приятно сегодня смотреть на другой «Челси» , а также на Маурицио Сарри, который поменял игру.
Было приятно видеть, как менеджер придумывает что-то новое, чтобы попытаться выиграть трофей. Мне это понравилось, это было замечательное выступление в исполнении «Челси»».
абсолютно согласен
я прям зауважал сарри после тонны говна, который я лично излил на него на фапле.
(ответить)
Чё там по щельсей? Уже выиграли титул?
(ответить)
Видно кста, почему Обои баварка хочет купить себе домой, а наркот нет
(ответить)
24.02.2019 19:01 # удалить
mikkiynwa
Вышли на чистое первое место!
Сити НА СТРАПОНЕ!
ЛИВАПУК НА ТРОНЕ!
Источник: http://fapl.ru/posts/69021/?c=1
(ответить)
Эксперт Sky Sports Джейми Реднапп после игры в финале Кубка Карабао заявил, что больше всего ему жаль наставника "Челси" Маурицио Сарри.
"Я не знаю, что его ждет завтра, но мне его очень жаль. Он под давлением публики решил поменять свою тактику, он изменил сам себе, вышел совершенно с другой командой на поле и не побоялся выпустить резервистов в столь ответственное время. Его команда была управляема и неудобна для "Манчестер Сити", его стиль был чем-то похож на игру Конте, только контратаки были острей, но его подвели футболисты в которых он верит с первых дней в команде. Не знаю, что будет, но если он уйдет, Жоржиньо и Давид Луис будут теми людьми, кто выгнал Сарри из "Челси", - заявил Реднапп.
ебать он даун, я сначала подумал что он на кепу будет гнать, а он гонит на тех, кто не забил пенки, будто блять луиз спецом в штангу ебнул, прям спланировал, а жоржинье будто не каждый свой ебучий удар с пенок бьет таким образом....
это че блять, санэ тоже гвардиолу сливал?
(ответить)
Ахуенная ветка горения синих членососов:)))
(ответить)
ладно, пенсы, не унывайте.
Будем надеятся, что все еще впереди, это лишь обоссаный кубок лиги.
(ответить)
09.02.2019 19:27 #
mikkiynwa
Ливерпуль чемпион.
Точка.
Сити страпон!
Восклицательный знак.
Источник: http://fapl.ru/posts/68698/?c=1#c6814875
24.02.2019 18:02 #
mikkiynwa
Сити с чемпиком
В след году шансов не оставим сити
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/69006/?c=1
плешивая обезьянка самоокропилась)
(ответить)
ТРИ СЛОВА
1) ПОРТОВАЯ ПОМОЙКА
2) ВЛАЖНЫЕ МЕЧТЫ
3) ПРОСРАННЫЙ ТИТУЛ
ВЫВОДЫ СДЕЛАЙТЕ САМИ
(ответить)
Реально, когда такое было что, чтобы игрок так посылал нах тренера во время матча? Он его просто опозорил. При этом ещё он никто в команде
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Понятна реакция Кепы на замену, он в Лалиге был самым отбивающим пенальти вратарем,с начала карьеры с игры он отбил около 13 пенальти из 20 кажется, но решение тренера никак не должен обсуждаться, даже мелкая боль мешает правильно сконцентрироваться и прыгать нормально, поэтому он должен был послушаться и уйти.
Все без исключения сыграли очень хорошо, особенно Канте, Рюдигер, Баркли, Луиз и конечно же Эмерсон. Азар в двух моментах слишком тянул, передержал мяч, но в целом топовый матч, всех на жёлтых посадил, создал момент для Канте и Педро. Жоржинью хоть и два раза потерял мяч, но по матчу отпахал оч хорошо, он ещё с Наполи бьет пенальти на исполнение, конечно Эдерсон знал об этом,поэтому тупое решение дать ему пробить пенальти, почему Игуаин не бил хз.
В целом команде нету вопросов, да и Сарри убрал свой высокий прессинг в первом тайме, из игры есть хоть какая то надежда что попадём в 4 ку.
Ситюшков с победой, Бернарду Сильва на данный момент лучший игрок у Сити
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