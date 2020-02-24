Клопп: "У нас на одно очко больше, чем раньше"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сожалеет об упущенной возможности обыграть "Манчестер Юнайтед", однако не сильно опечален ничейным результатом.

В первом тайме воскресного матча на "Олд Траффорд" "красные дьяволы" произвели три вынужденных замены, а Маркус Рэшфорд был вынужден остаться на поле с травмой.



По мнению Клоппа, "Ливерпуль" вполне мог побеждать соперника, столкнувшегося с такого рода проблемами, однако у самих мерсисайдцев игра не пошла, поэтому ничья устраивает Юргена.



"Юнайтед" играл с совершенно новой полузащитой и тройкой нападения. Мы потеряли свой ритм и не смогли его восстановить".



"В игре было не так много опасных моментов, но игра была напряженной. Когда "Юнайтед" выглядит командой, которую можно обыгрывать, в эти дни нужно их обыгрывать, а мы этого не смогли".



"Теперь у нас на одно очко больше, и в среду нам играть следующий матч. Этот результат мы можем воспринимать и как одно очко набранное, и как два очка потерянных".



"Мы начали матч ровно так, как хотели начать. В игре не было моментов — лишь у "Юнайтед" был один шанс, но Алиссон совершил превосходный сейв. В остальном были только стандарты. Игра была открытой, однако мы создали недостаточно, и нужно это признать".



"Если честно, нам не удалось сыграть хорошо. Пускай будет ничья. Это набранное очко, и теперь у нас на одно очко больше, чем раньше, хотя это так и не ощущается", — цитирует Клоппа Goal.