Клопп: "У нас на одно очко больше, чем раньше"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сожалеет об упущенной возможности обыграть "Манчестер Юнайтед", однако не сильно опечален ничейным результатом.
В первом тайме воскресного матча на "Олд Траффорд" "красные дьяволы" произвели три вынужденных замены, а Маркус Рэшфорд был вынужден остаться на поле с травмой.
По мнению Клоппа, "Ливерпуль" вполне мог побеждать соперника, столкнувшегося с такого рода проблемами, однако у самих мерсисайдцев игра не пошла, поэтому ничья устраивает Юргена.
"Юнайтед" играл с совершенно новой полузащитой и тройкой нападения. Мы потеряли свой ритм и не смогли его восстановить".
"В игре было не так много опасных моментов, но игра была напряженной. Когда "Юнайтед" выглядит командой, которую можно обыгрывать, в эти дни нужно их обыгрывать, а мы этого не смогли".
"Теперь у нас на одно очко больше, и в среду нам играть следующий матч. Этот результат мы можем воспринимать и как одно очко набранное, и как два очка потерянных".
"Мы начали матч ровно так, как хотели начать. В игре не было моментов — лишь у "Юнайтед" был один шанс, но Алиссон совершил превосходный сейв. В остальном были только стандарты. Игра была открытой, однако мы создали недостаточно, и нужно это признать".
"Если честно, нам не удалось сыграть хорошо. Пускай будет ничья. Это набранное очко, и теперь у нас на одно очко больше, чем раньше, хотя это так и не ощущается", — цитирует Клоппа Goal.
24.02.2019 21:00
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Последние комментарии:
Да неужели???!!!
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Молодец! Полностью признал второссортность своей команды... только травмы по ходу игры игроков МЮ спасли ливерню от разгрома...
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Мда, с такой игрой думаю это не проблема для МС, сначала 7 потом 5 потом 4, 3,1 что дальше?
Менять что-нибудь точно надо, иначе ни в ЛЧ ни в АПЛ не протянем
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первые 20 минут норм смотрелись,закрыли маню на их половине, а потом посыпались травмы, бывает.
теперь следующая игра дома, нужен результат
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