Сульшер: "Не могу вспомнить хотя бы момент у "Ливерпуля"

Оле Гуннар Сульшер Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер положительно оценил игру своей команды против "Ливерпуля", учитывая обстоятельства.

В этот уикенд "красных дьяволов" накрыла волна кадровых проблем. Еще на тренировке в субботу повреждение получил полузащитник Неманья Матич.

В первом тайме домашнего матча с "Ливерпулем" Сульшер сделал три вынужденных замены, потеряв с травмами Андера Эрреру, Хуана Мату и Джесси Лингарда. Возникли проблемы со здоровьем и у Маркуса Рэшфорда, но ему пришлось терпеть до финального свистка.

Все эти беды, не помешали "Юнайтед" показать приличный контратакующий футбол и сдержать обычно грозного впереди соперника, что радует Сульшера.

"Все, что могло пойти не так, пошло не так в первом тайме. Четверо наших игроков получили травмы, и Маркусу Рэшфорду пришлось остаться на поле. Казалось, это будет долгий день для нас".

"Я не могу вспомнить хотя бы момент у "Ливерпуля". Несмотря на то, что они владели мячом, Давид Де Хеа не совершил ни сейва".

"Скотт Мактоминей сыграл превосходно. Когда они нуждаются в голе и убирают с поля Мохамеда Салаха, это говорит о том, что Люк Шоу провел хороший матч", — сообщил Сульшер BBC.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. iskander8sg 24.02.2019 21:01 # iskander8sg
    Надо отдать должное мю играл превосходно)
    Они были смотивированы, глаза горели у всех - молдцы все, весь стан от игроков до всего персонала)
    Приятно удевили, юнайтед хозяева города, пора вернуть былую славу. Снимаю шляпу.

    Ливер в гонке, мю знал это и дал ставку на защиту и контры, идеально сыграли. Ливер убогий был, не без помощи соперника, но профи он профи в любой ситуации, защита на 4+ отыграла, этого оказалось достаточно для сухих ворот)
    Красивая тактическая ничья, дефакт Клопп не в тонусе, как и вся команда, лишь 5-6 игроков держат тонус, что спасло игру, ливер не впорядке, игра нестабильна и безлаберная, все устали.
    Выбранный курс был роковым. Пошел ва-банк Юра и проиграл. Неучел темп апл. В Германии вышло, в апл не выдержали парни, сил не осталось играть в таком темпе в тотальный футбол. Клопп признал поражение неделями раньше, сказав что темп апл выше и пока у него не вышло то же что и с боруссией в апл с ливером. Темп выше. Тогда просто вью, теперь факт на лицо. Но Клопп крут. В эру рынка, пошел на риск, не ссыканул, из-за денег. В конце сезона ожидаем розрыв отношений.
    Вся реальность. Америкосы бизнесмены, Клопп романтик, обречено.

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  2. nehta 24.02.2019 20:33 # nehta
    И это без Марсика, Матича, почти без Лингарда и с тремя вынужденными заменами!!! Вспоминая предыдущий матч с Ливерком, неба и земля, как будто две разные команды. Если так и дальше пойдет, то старые добрые времена могут вернуться. Вообщем верим!

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  3. kojan 24.02.2019 20:33 # kojan
    только обилие травм по ходу игры у МЮ спасло второсортных... игра показала, что ливер типичный середняк типа чемпионского Лестера спад и перестройка у ведущих команд + везуха... короче, лузерпуль как был безтрофейником, так и останется ДЕРМИЩЕМ!

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  4. fc-oil 24.02.2019 20:30 # fc-oil
    Совершенно не чемпионская игра у скаузеров. Чисто на нырках Солаха набрали очков и левых голов с офсайда. По факту, играют хуже чем год назад.

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  5. stretfordend 24.02.2019 20:26 # stretfordend
    колбасные сливают АПЛ

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  6. liverfun 24.02.2019 20:26 # liverfun
    ожидал от домашнего маню хотя бы попытки сыграть первым номером, учитывая какие оды им поют, все эти победы над петушками, аснлом, чилси, не говоря уже об их свежести и глубине состава, один момент за игру от них - слишком мало.
    в первую очередь всегда нужно спрашивать с хозяев, но их похоже абсолютно устроил итог

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  7. mancunia-planet 24.02.2019 20:23 # mancunia-planet
    ничего вапсче

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  8. mr-s1n1st3r 24.02.2019 20:20 # mr-s1n1st3r
    А у МЮ прям обилие моментов было. Так трусливо играть дома, как будто в гостях.

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  9. chebrec 24.02.2019 20:19 # chebrec
    Ехехехехехехехе нормально!!!

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  10. ilovemanutd 24.02.2019 20:12 # ilovemanutd
    Я ожидал от Ливерпуля намного больше

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  11. leon-britton 24.02.2019 20:05 # leon-britton
    Великий Оле красиво обоссал колбасную помойку! Скриньте.

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  12. dragonishka 24.02.2019 20:05 # dragonishka
    Я тоже

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  13. edvinman-utd 24.02.2019 20:03 # edvinman-utd
    Спасибо Шоу и Погба

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