Сульшер: "Не могу вспомнить хотя бы момент у "Ливерпуля"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер положительно оценил игру своей команды против "Ливерпуля", учитывая обстоятельства.

В этот уикенд "красных дьяволов" накрыла волна кадровых проблем. Еще на тренировке в субботу повреждение получил полузащитник Неманья Матич.



В первом тайме домашнего матча с "Ливерпулем" Сульшер сделал три вынужденных замены, потеряв с травмами Андера Эрреру, Хуана Мату и Джесси Лингарда. Возникли проблемы со здоровьем и у Маркуса Рэшфорда, но ему пришлось терпеть до финального свистка.



Все эти беды, не помешали "Юнайтед" показать приличный контратакующий футбол и сдержать обычно грозного впереди соперника, что радует Сульшера.



"Все, что могло пойти не так, пошло не так в первом тайме. Четверо наших игроков получили травмы, и Маркусу Рэшфорду пришлось остаться на поле. Казалось, это будет долгий день для нас".



"Я не могу вспомнить хотя бы момент у "Ливерпуля". Несмотря на то, что они владели мячом, Давид Де Хеа не совершил ни сейва".



"Скотт Мактоминей сыграл превосходно. Когда они нуждаются в голе и убирают с поля Мохамеда Салаха, это говорит о том, что Люк Шоу провел хороший матч", — сообщил Сульшер BBC.