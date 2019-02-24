"Арсенал" обыграл "Саутгемптон" и поднялся в топ-4

Быстрые голы Александра Лакасетта и Генриха Мхитаряна позволили "Арсеналу" одержать победу 2:0 над "Саутгемптоном" и подняться на четвертую строчку в Премьер-Лиге.

Относительно матча с БАТЭ в минувший четверг в старте у "канониров" произошло шесть изменений. Вернулись в команду Бернд Лено, Сократис Папастатопулос, Сеад Колашинац, Лукас Торрейра, Аарон Рэмси и Александр Лакасетт. В числе жертв ротации оказался Месут Озил.



На домашнее поражение 1:2 от "Саутгемптона" наставник "святых" Ральф Хазенхюттль отреагировал, выпустив Ангуса Ганна, Мэтта Таргетта и Стюарта Армстронга вместо Алекса Маккарти, Райана Бертрана и Стюарта Армстронга.



Достаточно уверенная игра гостей в начале матча не помешала "Арсеналу" открыть счет уже на шестой минуте. Генрих Мхитарян принял мяч в штрафной после прострела Алекса Ивоби с левого фланга и нанес достаточно корявый удар, однако Лакасетт подправил снаряд в ворота — 1:0.



"Саутгемптон" не опустил руки после пропущенного гола, но "канониры" нашли, чем на это ответить. На 17-й минуте Ивоби выполнил похожий прострел, только низом, а Мхитарян пробил в касание — 2:0.



В дальнейшем хозяева доминировали над соперником и по-хорошему должны были забивать еще. Неслучайно, что на второй тайм Хазенхюттль выпустил сразу двух свежих нападающих.



Во втором тайме темп ожидаемо упал, однако в целом "канониры" контролировали игру, не позволив "святым" возобновить интригу.



"Арсенал" доминировал над своим соперником в первом тайме, а во втором позволил себе поберечь силы. После этого поражения "Саутгемптон" остался в зоне вылета, а "канониры" поднялись на четвертую строчку.



"Арсенал" — "Саутгемптон". Отчет о матче