"Юнайтед" и "Ливерпуль" не забили друг другу

Обилие травм помешало "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулю" сыграть в свою лучшую игру. Заклятые враги разошлись миром — 0:0.

По сравнению с победой 0:2 над "Челси" в Кубке Англии в стартовом составе "красных дьяволов" появились Давид Де Хеа и Скотт Мактоминей, заменив Серхио Ромеро и Неманью Матича. Джесси Лингард выздоровел, но расположился только на лавке.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп предпочел снарядить на правый фланг обороны опытного Джеймса Милнера, а не юного Трента Александер-Арнольда. В центр обороны относительно матча Лиги Чемпионов против "Баварии" вернулся Виргил Ван Дейк.



Опасная ситуация возникла уже в самом начале матча, когда внутри штрафной площади "Юнайтед" был назначен свободный удар, однако гости неудачно разыграли это стандартное положение.



"Ливерпуль" больше владел мячом, тогда как на игре хозяев негативно сказались травмы — Андер Эррерра и Хуан Мата вынужденно покинули поле.



Одновременно с этим захромал Рэшфорд, хотя и остался в игре, а у гостей получил повреждение Роберто Фирмино, уступив свое место Даниэлю Старриджу.



Все эти замены негативно сказались на темпе игры, однако "дьяволы" не дрогнули. Меньше владея мячом, хозяева выглядели опаснее.



На 37-й минуте Поль Погба отметился дальним ударом, который головой остановил Ван Дейк. Спустя три минуты Алиссон классно сыграл в положении лежа, рукой забрав мяч из ног вышедшего один на один Лингарда.



В этом эпизоде Лингард, немногим ранее заменивший Мату, тоже получил травму. Так в игру вступил Алексис Санчес.



После перерыва "Ливерпуль" по-прежнему смотрелся слишком беззубо. Делая ставку на контратаки, "Юнайтед" был опаснее.



На 75-й минуте Жоэль Матип даже совершил автогол, поразив собственные ворота после прострела Криса Смоллинга, однако лайнсмен заблаговременно зафиксировал офсайд.



Концовку матча "дьяволы" провел уверенно и надежно, а гости так и не смогли найти в себе силы для финального штурма.



Многочисленные травмы наложили свой отпечаток на эту игру, однако "Юнайтед" все равно смотрелся более чем достойно. "Ливерпуль" был слишком беззуб и едва ли расстроится ничейному результату.



"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче