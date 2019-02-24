"Юнайтед" и "Ливерпуль" не забили друг другу

Джесси Лингард и Алиссон Обилие травм помешало "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулю" сыграть в свою лучшую игру. Заклятые враги разошлись миром — 0:0.

По сравнению с победой 0:2 над "Челси" в Кубке Англии в стартовом составе "красных дьяволов" появились Давид Де Хеа и Скотт Мактоминей, заменив Серхио Ромеро и Неманью Матича. Джесси Лингард выздоровел, но расположился только на лавке.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп предпочел снарядить на правый фланг обороны опытного Джеймса Милнера, а не юного Трента Александер-Арнольда. В центр обороны относительно матча Лиги Чемпионов против "Баварии" вернулся Виргил Ван Дейк.

Опасная ситуация возникла уже в самом начале матча, когда внутри штрафной площади "Юнайтед" был назначен свободный удар, однако гости неудачно разыграли это стандартное положение.

"Ливерпуль" больше владел мячом, тогда как на игре хозяев негативно сказались травмы — Андер Эррерра и Хуан Мата вынужденно покинули поле.

Одновременно с этим захромал Рэшфорд, хотя и остался в игре, а у гостей получил повреждение Роберто Фирмино, уступив свое место Даниэлю Старриджу.

Все эти замены негативно сказались на темпе игры, однако "дьяволы" не дрогнули. Меньше владея мячом, хозяева выглядели опаснее.

На 37-й минуте Поль Погба отметился дальним ударом, который головой остановил Ван Дейк. Спустя три минуты Алиссон классно сыграл в положении лежа, рукой забрав мяч из ног вышедшего один на один Лингарда.

В этом эпизоде Лингард, немногим ранее заменивший Мату, тоже получил травму. Так в игру вступил Алексис Санчес.

После перерыва "Ливерпуль" по-прежнему смотрелся слишком беззубо. Делая ставку на контратаки, "Юнайтед" был опаснее.

На 75-й минуте Жоэль Матип даже совершил автогол, поразив собственные ворота после прострела Криса Смоллинга, однако лайнсмен заблаговременно зафиксировал офсайд.

Концовку матча "дьяволы" провел уверенно и надежно, а гости так и не смогли найти в себе силы для финального штурма.

Многочисленные травмы наложили свой отпечаток на эту игру, однако "Юнайтед" все равно смотрелся более чем достойно. "Ливерпуль" был слишком беззуб и едва ли расстроится ничейному результату.

"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2019 19:05

Количество просмотров Просмотров: 3616

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 24.02.2019 19:45 # ganinilyha
    Сегодня день унылого футбола

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  2. tigerpool 24.02.2019 19:44 # tigerpool
    Чесночное поле сделало свое дело

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  3. lampard78 24.02.2019 19:43 # lampard78
    Судья - уёбаг. Впрочем похер.

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  4. thegodfather 24.02.2019 19:41 # thegodfather
    ахахах, я зинченко и мосса пер в сракотан

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  5. rap-woiska 24.02.2019 19:39 # rap-woiska
    азаар в нападении, лул ,есть у кого айс стрим?я бы позырил на очередную ебалочку шестьнольси

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  6. radian0-7 24.02.2019 19:38 # radian0-7
    >17 голов, второй сезон подряд Салах лучший бомбардир в лиге
    >фанаты радостно похрюкивают и празднуют добытые им победы
    >несколько сухих матчей против неудобных соперников
    >СКАТИНА СВОЛОЧЬ ГАД СУКА ПАДЛА СОСАЛАХ МАМКУ ЕБАЛ ЕВО

    футбольные болельщики это конечно самая низшая каста быдла

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  7. thegodfather 24.02.2019 19:36 # thegodfather
    рудигер ладошкой по пизде агуэро прошелся, а этот сразу уже к судье лезет с воплями.

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  8. thegodfather 24.02.2019 19:35 # thegodfather
    почему мне так похуй на матч...ваще нету переживания.
    хотя раньше пздц переживал в финалах.

    наверное потому, что это эффект пососари, я уже привык к ебалочкам?

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  9. hammersmith 24.02.2019 19:35 # hammersmith
    чо там по аристократам с двойной фамилией челсидор-пососари

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  10. kos9k 24.02.2019 19:33 # kos9k
    лол))

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  11. spartan 24.02.2019 19:33 # spartan
    Алиссон Титан. Алиссон Старк. Алиссон Уикъ

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  12. akadam 24.02.2019 19:33 # akadam
    Дальний удар даже Шакири не нанес, а розыгрыши штрафных это "шпорам" на смех.

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  13. el-tirador 24.02.2019 19:33 # el-tirador
    возьмет ли chelsea КАЛ?

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  14. thegodfather 24.02.2019 19:32 # thegodfather
    норм так пенсам с 1 же минуты устроили ебалочку

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  15. barstreetboy 24.02.2019 19:31 # barstreetboy
    Третий тайм!!!

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  16. thegodfather 24.02.2019 19:31 # thegodfather
    фу, ебать он пидарас этот агуэро, фу фу фу, типичное гвардиольское отродье

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  17. slash-lfc 24.02.2019 19:31 # slash-lfc
    Ебать Агуэро уже симулирует, что за дичь))

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  18. thegodfather 24.02.2019 19:30 # thegodfather
    верю в лучшего коуча современности, вперед сосари, вперед!

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  19. imf-tau 24.02.2019 19:30 # imf-tau
    Канделач тв в очередной раз просто обоссали себя с ног до головы и показывают Кубок Роиссии.

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  20. jesus33 24.02.2019 19:29 # jesus33
    Опять пенсов с Зинченко ебать решили.

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