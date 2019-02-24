"Арсенал" предложит новый контракт Робу Холдингу

Защитник "Арсенала" Роб Холдинг получит новый контракт, несмотря на тяжелую травму.

Напомним, Холдинг находится вне игры с декабря, когда он надорвал крестообразные связки колена. Роб совершенно точно пропустит не только остаток этого сезона, но и начало следующего.



Тем не менее, до своей травмы 23-летний англичанин выглядел очень хорошо, завоевав свое место в планах главного тренера Унаи Эмери на будущее.



Теперь, утверждает Daily Mirror, Эмери хочет показать, что рассчитывает на Холдинга в долгосрочной перспективе. Роб получит новое соглашение, хотя свое действующее — до 2023 года — он подписал лишь в конце прошлого сезона.