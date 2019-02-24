Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич пропустит пару недель, получив травму на тренировке накануне матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Приглашенный на "Олд Траффорд" по инициативе Жозе Моуриньо 30-летний серб играет очень важную роль в "Юнайтед" и при Оле Гуннаре Сульшере. Взяв на себя всю черновую работу вместе с Андером Эррерой, Матич развязал руки игрокам атакующей группы.



Однако субботняя тренировка "красных дьяволов" обернулась травмой Неманьи. Издание ESPN поспешило сообщить, что экс-игрок "Челси" может пропустить около одного месяца.



Общаясь с прессой перед матчем против "Ливерпуля", Сульшер подтвердил потерю Матича, однако Неманья проведет в лазарете гораздо меньше времени.



"Неманья пропустит пару недель. Мы пытались поставить его на ноги к этому матчу, но этому не суждено было случиться. Мы будем наблюдать его", — сообщил Сульшер MUTV.



Помимо матча с "Ливерпулем", Матич также пропустит поединки против "Кристал Пэлас", "Саутгемптона" и ПСЖ. Вернуться в строй Неманья может к выезду к "Арсеналу" 10 марта.