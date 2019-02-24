Невилл объяснил, почему Рэшфорд стал нападающим номер один МЮ

Эксперт Sky Sports Гари Невилл объяснил, почему Маркус Рэшфорд превратился в основного центрального нападающего "Манчестер Юнайтед".

После прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" Рэшфорд сформировал грозную атакующую связку с Полем Погба, Антони Мартиалем и Джесси Лингардом.



Ключом к успеху преобразившегося "Юнайтед" стали мобильность и скорость впереди, а именно этих качеств и не хватает Ромелу Лукаку, которого Маркус вытеснил в запас.



"Рэшфорд выглядит невероятно. За последние пару лет его позиция постоянно менялась. Он играл слева, справа, по центру, бывал на лавке".



"Если вы обратитесь к прошлому сезону, периоду около матча с "Кардиффом", тогда совсем не казалось, что он может получить шанс в качестве центрального нападающего. Но теперь он агрессивен, быстр и проявляет себя как бомбардир".



"Рэшфорду пришлось поиграть на различных позициях, зато теперь он центральный нападающий номер один. Теперь "Юнайтед" может атаковать на скорости, а за Лукаку этого не водится. "Юнайтед" нужна скорость, и он дает ее", — сообщил Невилл в эфире.