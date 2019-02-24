Александер-Арнольд: "То поражение от МЮ стало для меня уроком"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд рассказал, что прошлогодний выезд к "Манчестер Юнайтед" стал для него ценным уроком.

В марте 2018 команда Юргена Клоппа потерпела поражение на "Олд Траффорд" со счетом 2:1. Тогда юный Александер-Арнольд вчистую проиграл дуэль своему партнеру по сборной Англии Маркусу Рэшфорду, в итоге оформившему дубль.



В преддверии воскресного матча с "Юнайтед" Трент вспомнил о той игре, а также заверил, что сделал правильные выводы.



"Я до сих пор использую ту игру как ценный урок. Так, наверное, лучше всего. Ты анализируешь тяжелые матчи, которые у тебя были, смотришь, в чем ты был не очень хорош, и используешь это, чтобы стать лучше".



"Матч с "Юнайтед" определенно был одним из таких, но вместо того, чтобы опустить руки и подумать, что ты недостаточно хорош, важно увидеть позитив и использовать это, чтобы научиться и стать лучше. Я должен использовать это как источник мотивации, чтобы подобного больше не произошло. Я должен доказать, что стал лучше, чем был в тот день", — цитирует Александер-Арнольда The Guardian.