Александер-Арнольд: "То поражение от МЮ стало для меня уроком"

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд рассказал, что прошлогодний выезд к "Манчестер Юнайтед" стал для него ценным уроком.

В марте 2018 команда Юргена Клоппа потерпела поражение на "Олд Траффорд" со счетом 2:1. Тогда юный Александер-Арнольд вчистую проиграл дуэль своему партнеру по сборной Англии Маркусу Рэшфорду, в итоге оформившему дубль.

В преддверии воскресного матча с "Юнайтед" Трент вспомнил о той игре, а также заверил, что сделал правильные выводы.

"Я до сих пор использую ту игру как ценный урок. Так, наверное, лучше всего. Ты анализируешь тяжелые матчи, которые у тебя были, смотришь, в чем ты был не очень хорош, и используешь это, чтобы стать лучше".

"Матч с "Юнайтед" определенно был одним из таких, но вместо того, чтобы опустить руки и подумать, что ты недостаточно хорош, важно увидеть позитив и использовать это, чтобы научиться и стать лучше. Я должен использовать это как источник мотивации, чтобы подобного больше не произошло. Я должен доказать, что стал лучше, чем был в тот день", — цитирует Александер-Арнольда The Guardian.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2019 15:00

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  1. manutd-20champ 24.02.2019 15:32 # manutd-20champ
    ну так и Рэшфорд на месте не стоит вроде бы.

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  2. liverfun 24.02.2019 15:17 # liverfun
    всего год играет во взрослой команде, а такое чувство, будто уже несколько лет

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  3. fanat-united 24.02.2019 15:06 # fanat-united
    Рэш тогда знатно его изнасиловал

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  4. lahmatyj 24.02.2019 15:02 # lahmatyj
    А сегодня будет закрепление пройденного материала.

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