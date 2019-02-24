Де Лаурентис: "Было бы забвно встретиться с Сарри в финале Лиги Европы"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис признался, что ему хотелось бы встретиться с главным тренером "Челси" Маурицио Сарри в финале Лиги Европы.

К воскресному финалу Кубка Лиги против "Манчестер Сити" Сарри подходит с пониманием того, что от этого матча может зависеть его судьба в лондонском клубе.



Также подопечные Сарри продолжает выступление в Лиге Европы, где участвует и "Наполи", и Де Лаурентис не отказался бы пересечься в финале этого турнира с Маурицио, если того не уволят раньше.



"Было бы забавно сыграть с "Челси" в финале, если, конечно, Сарри продержится так долго. Надеюсь, он останется там и будет успешен, потому что Сарри любит свою работу до безумия".



"Временами это приводит к тому, что он теряет самообладание, но нужно относиться к этому с уважением".



"Сарри многое дал "Наполи". Некоторые, возможно, не всегда разделяли его видение футбола, но у всех нас есть сильные и слабые стороны, иначе мы не были бы людьми", — цитирует Де Лаурентиса Evening Standard.