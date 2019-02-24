"Лестер" уволил Пюэля и нацелился на Роджерса

Клод Пюэль был уволен с поста главного тренера "Лестера" после домашнего поражения 4:1 от "Кристал Пэлас" накануне.

Слухи о том, что клуб с "Кинг Пауэр" задумывается о расставании Пюэля упорно ходили аж с конца прошлого сезона, но в итоге Клоду удалось провести в клубе 16 месяцев.



После смены календарного года "Лестер" не одержал ни одной победы, также успев вылететь из Кубка Англии от представляющего третий дивизион "Ньюпорта". Окончательно же переполнило чашу руководства крупное поражение от "Пэлас".



Таким образом, Пюэль, ранее тренировавший в Премьер-Лиге "Саутгемптон", оставляет "лис" на 12-й строчке в таблице, в восьми очках от зоны вылета.



Издание Daily Mail спешит сообщить, что "Лестер" уже определился со своей приоритетной целью на замену Пюэлю и теперь попытается переманить Брендана Роджерса из "Селтика".