"Лестер" уволил Пюэля и нацелился на Роджерса

Клод Пюэль Клод Пюэль был уволен с поста главного тренера "Лестера" после домашнего поражения 4:1 от "Кристал Пэлас" накануне.

Слухи о том, что клуб с "Кинг Пауэр" задумывается о расставании Пюэля упорно ходили аж с конца прошлого сезона, но в итоге Клоду удалось провести в клубе 16 месяцев.

После смены календарного года "Лестер" не одержал ни одной победы, также успев вылететь из Кубка Англии от представляющего третий дивизион "Ньюпорта". Окончательно же переполнило чашу руководства крупное поражение от "Пэлас".

Таким образом, Пюэль, ранее тренировавший в Премьер-Лиге "Саутгемптон", оставляет "лис" на 12-й строчке в таблице, в восьми очках от зоны вылета.

Издание Daily Mail спешит сообщить, что "Лестер" уже определился со своей приоритетной целью на замену Пюэлю и теперь попытается переманить Брендана Роджерса из "Селтика".


Метки Лестер, Пюэль, Роджерс, Селтик, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2019 13:45

Количество просмотров Просмотров: 610

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverfun 24.02.2019 14:04 # liverfun
    давно пора было его гнать

    (ответить)

  2. thegodfather 24.02.2019 13:54 # thegodfather
    хДДД
    спокойненько идут себе на 12 месте...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: