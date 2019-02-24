Дирк Кейт идет по стопам Джеррарда

Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт признался, что его вдохновляет пример Стивена Джеррарда, по стопам которого он уже идет.

В свое время Кейт и Джеррард вместе выступали за "Ливерпуль", а теперь оба делают свои первые шаги на новом поприще.



Некоторое время поработав в академии мерсисайдского клуба, с прошлого года Стивен возглавляет "Рейнджерс". Вдохновившись примером бывшего партнера по "Ливерпулю", Кейт принял молодежь "Фейеноорда" после завершения игровой карьеры, а со следующего сезона должен получить пост главного тренера.



"Все мы выбираем собственный путь, и на этом пути ты узнаешь, способен ли ты делать эту работу".



"Когда Стивен Джеррард только завершил игровую карьеру и стал тренером академии в "Ливерпуле", мы разговаривали с ним о то, куда он собирается двигаться".



"Стивен был абсолютно настроен на время покинуть "Ливерпуль". Он хотел развить свои тренерские навыки без пристального внимания к себе. Ради этого ему пришлось покинуть Англию. "Рейнджерс" из Глазго — огромный клуб".



"Стивен мечтает однажды возглавить "Ливерпуль". Но к этой цели он идет по своему пути", — сообщил Кейт Daily Mirror.