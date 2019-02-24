Дирк Кейт идет по стопам Джеррарда

Дирк Кейт и Стивен Джеррард Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт признался, что его вдохновляет пример Стивена Джеррарда, по стопам которого он уже идет.

В свое время Кейт и Джеррард вместе выступали за "Ливерпуль", а теперь оба делают свои первые шаги на новом поприще.

Некоторое время поработав в академии мерсисайдского клуба, с прошлого года Стивен возглавляет "Рейнджерс". Вдохновившись примером бывшего партнера по "Ливерпулю", Кейт принял молодежь "Фейеноорда" после завершения игровой карьеры, а со следующего сезона должен получить пост главного тренера.

"Все мы выбираем собственный путь, и на этом пути ты узнаешь, способен ли ты делать эту работу".

"Когда Стивен Джеррард только завершил игровую карьеру и стал тренером академии в "Ливерпуле", мы разговаривали с ним о то, куда он собирается двигаться".

"Стивен был абсолютно настроен на время покинуть "Ливерпуль". Он хотел развить свои тренерские навыки без пристального внимания к себе. Ради этого ему пришлось покинуть Англию. "Рейнджерс" из Глазго — огромный клуб".

"Стивен мечтает однажды возглавить "Ливерпуль". Но к этой цели он идет по своему пути", — сообщил Кейт Daily Mirror.


Метки Джеррард, Кейт, Ливерпуль, тренеры, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2019 13:00

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  1. hammersmith 24.02.2019 13:16 # hammersmith
    топовая форма и топовый калсберк

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  2. sisyazavr 24.02.2019 13:07 # sisyazavr
    Тут главное не упасть.

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