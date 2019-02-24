Анонс финала Кубка Лиги
В воскресенье 24 февраля "Челси" и "Манчестер Сити" разыграют Кубок Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс финального матча этого турнира.
ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция
6:0 — первая мысль, которая приходит в голову при виде вывески этого матча. Ранее в феврале "Манчестер Сити" просто надругался над "Челси", поставив Маурицио Сарри на грань увольнения.
Теперь главный тренер "синих" должен обязательно реабилитироваться за тот результат и постараться завоевать первый в своей карьере трофей, иначе ему будет сложно сохранить работу.
Вспоминая о 6:0, многие забывает, что немногим ранее "Челси" удалось обыграть "горожан". 8 декабря подопечные Хосепа Гвардиолы потерпели свое первое поражение в этом сезоне — 2:0 на "Стэмфорд Бридж". Так что по своему потенциалу "синие" более чем способны реабилитироваться.
- "Челси" и "Сити" впервые встретятся в финале Кубка Лиги, но прежде каждая из команд по пять раз выигрывала этот трофей. Только "Ливерпуль" делал это чаще (8).
- "Сити" является действующим обладателем Кубка Лиги, одолев в прошлогоднем финале "Арсенал". Прежде только трем командам удавалось завоевать этот трофей два раза подряд ("Манчестер Юнайтед" в 2009, 2010, "Ливерпулю" в 1981, 1982, 1983, 1984, "Ноттингем Форест в 1978, 1979 и 1989, 1990).
- В этом сезоне "Челси" потерпел уже три поражения на "Уэмбли", уступив "Сити" в матче за Суперкубок Англии, а также "Тоттенхэму" в Премьер-Лиге и полуфинале Кубка Лиги.
- Нападающий Сити" Габриэль Жезус является лучшим бомбардиром турнира — пять голов, но все пять забил против представителей Лиги Один. Против команд Премьер-Лиги бразильцу в этом турнире отличиться еще не удалось (5 матчей, 0 голов).
- Давид Сильва, Венсан Компани и Серхио Агуэро могут стать первыми со времен Дидье Дрогба (2006/07 и 2007/08) игроками, забивавшими в двух финала Кубка Лиги подряд.
- Со старта сезона 2012/13 Эден Азар поучаствовал в 14 голах в Кубке Лиги — больше всех.
- Серхио Агуэро забил 13 голов в 16 матчах против "Челси" с учетом всех соревнований. Чаще он огорчал только "Ньюкасл" (15).
"Манчестер Сити" предстоит оценить состояние Джона Стоунса, Бенжамена Менди и Габриэля Жезуса. Также Гвардиоле нужно выбрать голкипера на финал, потому что Эдерсон по ходу турнира отдыхал.
Основной голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага рискует пропустить финал из-за травмы задней поверхности бедра. В таком случае против своего бывшего клуба сыграет Вилли Кабальеро.
24.02.2019 12:15
Просмотров: 1369
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вряд ли много голов будет
(ответить)
Сегодня можно и без KPACUBO! Без надрыва, спокойно на классе берем первый в сезоне трофей. Перевес в 2-3 гола и норм.
C'mon CITY!
(ответить)
Не важно кто выиграет, лишь бы сити побольше травм! Сломайтесь стервинг, агуеро, брюйне, зане... порвите себе кресты, пожалуйста!
(ответить)
ни футбол 1, ни футбол 2, ни футбол 3, ни матч, ни арена и другие каналы холдинга не покажут?
опять что ли в говнокачестве смотреть в интернетах?
и это после после северо-западного дерби
(ответить)
Изи трофей...
(ответить)
Вперед Челси!
(ответить)
очередной трофей для Великого Челси!
(ответить)
Сити с победой
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий