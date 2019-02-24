Анонс финала Кубка Лиги

Кубок Лиги В воскресенье 24 февраля "Челси" и "Манчестер Сити" разыграют Кубок Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс финального матча этого турнира.

ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция

6:0 — первая мысль, которая приходит в голову при виде вывески этого матча. Ранее в феврале "Манчестер Сити" просто надругался над "Челси", поставив Маурицио Сарри на грань увольнения.

Теперь главный тренер "синих" должен обязательно реабилитироваться за тот результат и постараться завоевать первый в своей карьере трофей, иначе ему будет сложно сохранить работу.

Вспоминая о 6:0, многие забывает, что немногим ранее "Челси" удалось обыграть "горожан". 8 декабря подопечные Хосепа Гвардиолы потерпели свое первое поражение в этом сезоне — 2:0 на "Стэмфорд Бридж". Так что по своему потенциалу "синие" более чем способны реабилитироваться.

- "Челси" и "Сити" впервые встретятся в финале Кубка Лиги, но прежде каждая из команд по пять раз выигрывала этот трофей. Только "Ливерпуль" делал это чаще (8).

- "Сити" является действующим обладателем Кубка Лиги, одолев в прошлогоднем финале "Арсенал". Прежде только трем командам удавалось завоевать этот трофей два раза подряд ("Манчестер Юнайтед" в 2009, 2010, "Ливерпулю" в 1981, 1982, 1983, 1984, "Ноттингем Форест в 1978, 1979 и 1989, 1990).

- В этом сезоне "Челси" потерпел уже три поражения на "Уэмбли", уступив "Сити" в матче за Суперкубок Англии, а также "Тоттенхэму" в Премьер-Лиге и полуфинале Кубка Лиги.

- Нападающий Сити" Габриэль Жезус является лучшим бомбардиром турнира — пять голов, но все пять забил против представителей Лиги Один. Против команд Премьер-Лиги бразильцу в этом турнире отличиться еще не удалось (5 матчей, 0 голов).

- Давид Сильва, Венсан Компани и Серхио Агуэро могут стать первыми со времен Дидье Дрогба (2006/07 и 2007/08) игроками, забивавшими в двух финала Кубка Лиги подряд.

- Со старта сезона 2012/13 Эден Азар поучаствовал в 14 голах в Кубке Лиги — больше всех.

- Серхио Агуэро забил 13 голов в 16 матчах против "Челси" с учетом всех соревнований. Чаще он огорчал только "Ньюкасл" (15).

"Манчестер Сити" предстоит оценить состояние Джона Стоунса, Бенжамена Менди и Габриэля Жезуса. Также Гвардиоле нужно выбрать голкипера на финал, потому что Эдерсон по ходу турнира отдыхал.

Основной голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага рискует пропустить финал из-за травмы задней поверхности бедра. В таком случае против своего бывшего клуба сыграет Вилли Кабальеро.


Метки анонс матча, Кубок Лиги, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2019 12:15

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  1. mancunia-planet 24.02.2019 13:57 # mancunia-planet
    Вряд ли много голов будет

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  2. mc-od 24.02.2019 13:34 # mc-od
    Сегодня можно и без KPACUBO! Без надрыва, спокойно на классе берем первый в сезоне трофей. Перевес в 2-3 гола и норм.

    C'mon CITY!

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  3. yudjinnah 24.02.2019 13:15 # yudjinnah
    Не важно кто выиграет, лишь бы сити побольше травм! Сломайтесь стервинг, агуеро, брюйне, зане... порвите себе кресты, пожалуйста!

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  4. superperez101 24.02.2019 13:14 # superperez101
    ни футбол 1, ни футбол 2, ни футбол 3, ни матч, ни арена и другие каналы холдинга не покажут?
    опять что ли в говнокачестве смотреть в интернетах?
    и это после после северо-западного дерби

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  5. chelsealondon 24.02.2019 12:32 # chelsealondon
    Изи трофей...

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  6. yamateh 24.02.2019 12:28 # yamateh
    Вперед Челси!

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  7. bezviz 24.02.2019 12:22 # bezviz
    очередной трофей для Великого Челси!

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  8. staryi-eblan 24.02.2019 12:20 # staryi-eblan
    Сити с победой

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