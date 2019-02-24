Анонс финала Кубка Лиги

В воскресенье 24 февраля "Челси" и "Манчестер Сити" разыграют Кубок Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс финального матча этого турнира.

ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция



6:0 — первая мысль, которая приходит в голову при виде вывески этого матча. Ранее в феврале "Манчестер Сити" просто надругался над "Челси", поставив Маурицио Сарри на грань увольнения.



Теперь главный тренер "синих" должен обязательно реабилитироваться за тот результат и постараться завоевать первый в своей карьере трофей, иначе ему будет сложно сохранить работу.



Вспоминая о 6:0, многие забывает, что немногим ранее "Челси" удалось обыграть "горожан". 8 декабря подопечные Хосепа Гвардиолы потерпели свое первое поражение в этом сезоне — 2:0 на "Стэмфорд Бридж". Так что по своему потенциалу "синие" более чем способны реабилитироваться.



- "Челси" и "Сити" впервые встретятся в финале Кубка Лиги, но прежде каждая из команд по пять раз выигрывала этот трофей. Только "Ливерпуль" делал это чаще (8).



- "Сити" является действующим обладателем Кубка Лиги, одолев в прошлогоднем финале "Арсенал". Прежде только трем командам удавалось завоевать этот трофей два раза подряд ("Манчестер Юнайтед" в 2009, 2010, "Ливерпулю" в 1981, 1982, 1983, 1984, "Ноттингем Форест в 1978, 1979 и 1989, 1990).



- В этом сезоне "Челси" потерпел уже три поражения на "Уэмбли", уступив "Сити" в матче за Суперкубок Англии, а также "Тоттенхэму" в Премьер-Лиге и полуфинале Кубка Лиги.



- Нападающий Сити" Габриэль Жезус является лучшим бомбардиром турнира — пять голов, но все пять забил против представителей Лиги Один. Против команд Премьер-Лиги бразильцу в этом турнире отличиться еще не удалось (5 матчей, 0 голов).



- Давид Сильва, Венсан Компани и Серхио Агуэро могут стать первыми со времен Дидье Дрогба (2006/07 и 2007/08) игроками, забивавшими в двух финала Кубка Лиги подряд.



- Со старта сезона 2012/13 Эден Азар поучаствовал в 14 голах в Кубке Лиги — больше всех.



- Серхио Агуэро забил 13 голов в 16 матчах против "Челси" с учетом всех соревнований. Чаще он огорчал только "Ньюкасл" (15).



"Манчестер Сити" предстоит оценить состояние Джона Стоунса, Бенжамена Менди и Габриэля Жезуса. Также Гвардиоле нужно выбрать голкипера на финал, потому что Эдерсон по ходу турнира отдыхал.



Основной голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага рискует пропустить финал из-за травмы задней поверхности бедра. В таком случае против своего бывшего клуба сыграет Вилли Кабальеро.