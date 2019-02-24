Аспиликуэта: "Челси" жаждет отомстить "Сити"

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта признался, что его команда жаждет отомстить "Манчестер Сити" за унижение на "Этихад" две недели назад.

Ранее в феврале "синие" потерпели свое крупнейшее поражение за все время выступлений в Премьер-Лиге, уступив "Сити" со счетом 6:0.



Воскресный финал Кубка Лиги против "горожан" на "Уэмбли" дает "Челси" возможность реабилитироваться за тот позор, и Аспиликуэта с партнерами жаждут восстановить свое доброе имя.



"Каждому должно быть больно от того, что случилось на "Этихад". Думаю, когда внутри тебя есть это ощущение, ты должен использовать его. У нас есть возможность отомстить".



"Я не знаю, подходит ли нам то, что нас не считают фаворитами. После случившегося на "Этихад" каждый ожидает увидеть другой "Челси", нежели тот, которым мы обычно бываем в финалах".



"Но мы все еще "Челси", и это финал, который мы постараемся выиграть. Завоевать трофей в феврале — лучший способ подготовить себя к заключительным двум-трем месяцам, в течение которых нам еще за многое предстоит побороться", — сообщил Аспиликуэта Sky Sports.