Мата: "Юнайтед" не думает о том, чтобы помешать "Ливерпулю" стать чемпионом"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата заявил, что его команда не рассматривает матч против "Ливерпуля" как возможность нанести сокрушительный удар по шансам своего злейшего врага на чемпионство.
В случае поражения на "Олд Траффорд" в воскресенье "Ливерпуль" не сможет вернуть лидерство в Премьер-Лиге и упустит инициативу в чемпионской гонке.
Однако в "Юнайтед" не думают о том, чтобы продлить 29-летнее ожидание "Ливерпулем" титула. "Красные дьяволы" в первую очередь думают о выполнении своей турнирной задачи, а не о том, чтобы насолить врагу.
"Мы рассматриваем этот матч иным образом — мы стараемся остаться в топ-4. Мы поднялись сюда после очень хорошего рывка в последние месяцы. Если честно, пару месяцев назад это выглядело очень сложно".
"Однако сейчас мы здесь, и мы хотим удержаться на этой позиции, продолжая побеждать. Нам предстоит сыграть против "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", которые сражаются за титул с "Тоттенхэмом", поэтому давайте посмотрим, что произойдет".
"Но, естественно, мы хотим побеждать в каждом матче, и особенно против больших команд", — сообщил Мата официальному веб-сайту "Юнайтед".
24.02.2019 10:00
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