Гвардиола: "Не давите на нас, требуя покера"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что было бы несправедливо требовать с его команды завоевания всех четырех трофеев в этом сезоне.
В воскресенье против "Челси" подопечные Гвардиолы постараются оформить первый из четырех трофеев, что доступны для них в этом сезоне.
Ранее в феврале полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне прямо завил, что считает "практически невозможным" оформление покера по итогам сезона, и Гвардиола разделяет эту точку зрения.
"Спросите меня об этом в апреле или мае, тогда я отвечу на ваш вопрос. Я не буду лгать в мае. Но в феврале невозможно говорить об этом".
"Кевин все идеально объяснил на пресс-конференции в Германии. Следующая цель для нас — это следующий матч. Вы можете себе представить, сколько раз дна английская команда выигрывала четыре трофея за сезон? Не возлагайте это бремя на наши плечи, мы этого не заслуживаем. В первую очередь из-за нашего клуба, а также из-за истории".
"Алекс Фергюсон оставил после себя невероятное наследие, но даже он никогда этого не делал. "Ливерпуль" собрал все европейские трофеи в своих карманах, но тоже этого никогда не делал".
"Поэтому не подвергайте давлению команду в феврале, ноябре или декабре, требуя все четыре трофея. Это невозможно".
"В мае станет видно. Вы вводите людей в заблуждение. Затем вы скажете, что "Манчестер Сити" не смог выиграть четыре или три трофея, хотя подобное случалось лишь однажды в этой стране".
"Это несправедливо к нам. Мы стараемся выиграть свой следующий матч, а в апреле-мае станет видно, каково наше положение", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
24.02.2019 09:00
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Наш тренер, просто Зверюга!!!
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Сказал как отрезал, Пеп как всегда лучший!
Come on, City!!!
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Ну а что, во всех турнирах им намошнили слабых противников, а теперь еще и требовать побед перестать?
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Кароче зассал
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