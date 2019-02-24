Гвардиола: "Не давите на нас, требуя покера"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что было бы несправедливо требовать с его команды завоевания всех четырех трофеев в этом сезоне.

В воскресенье против "Челси" подопечные Гвардиолы постараются оформить первый из четырех трофеев, что доступны для них в этом сезоне.



Ранее в феврале полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне прямо завил, что считает "практически невозможным" оформление покера по итогам сезона, и Гвардиола разделяет эту точку зрения.



"Спросите меня об этом в апреле или мае, тогда я отвечу на ваш вопрос. Я не буду лгать в мае. Но в феврале невозможно говорить об этом".



"Кевин все идеально объяснил на пресс-конференции в Германии. Следующая цель для нас — это следующий матч. Вы можете себе представить, сколько раз дна английская команда выигрывала четыре трофея за сезон? Не возлагайте это бремя на наши плечи, мы этого не заслуживаем. В первую очередь из-за нашего клуба, а также из-за истории".



"Алекс Фергюсон оставил после себя невероятное наследие, но даже он никогда этого не делал. "Ливерпуль" собрал все европейские трофеи в своих карманах, но тоже этого никогда не делал".



"Поэтому не подвергайте давлению команду в феврале, ноябре или декабре, требуя все четыре трофея. Это невозможно".



"В мае станет видно. Вы вводите людей в заблуждение. Затем вы скажете, что "Манчестер Сити" не смог выиграть четыре или три трофея, хотя подобное случалось лишь однажды в этой стране".



"Это несправедливо к нам. Мы стараемся выиграть свой следующий матч, а в апреле-мае станет видно, каково наше положение", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.