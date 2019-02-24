Маурицио Сарри не знает, что такое Саррибол

Маурицио Сарри Наставник "Чесли" Маурицио Сарри признался, что для него является загадкой значение слова "Саррибол".

"В концовке проигранного матча Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в начале этой недели болельщики "синих" затянули кричалку "f**k Sarriball, f**k Sarriball".

С помощью этого фанаты выразили свое несогласие с игровой философией Сарри, которая перестала работать в последние недели, однако сам Маурицио не знает, что люди вкладывают в понятие "Саррибола".

"Я не знаю, что значит Саррибол. Как я сказал в своей первый день по прибытии в Англию, я не знаю, что такое Саррибол. Кажется, это из одного итальянского журнала, но я сам никогда не слышал об этом. Я не знаю", — цитирует Сарри Daily Mirror.



Метки Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. thehard 24.02.2019 09:42 # thehard
    самое время узнать...

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  2. liverpo0ol 24.02.2019 09:02 # liverpo0ol
    Это когда ты просишь прощения у своих игроков за херновый футбол Sorry Boys

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  3. mcfc-fantactic 24.02.2019 09:00 # mcfc-fantactic
    Вот это поворотттротротрот.

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  4. stretfordend 24.02.2019 08:13 # stretfordend
    здрасьте приехали

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  5. chebrec 24.02.2019 08:06 # chebrec
    Это когда твой сын в составе
    Это саребол

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