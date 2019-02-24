Маурицио Сарри не знает, что такое Саррибол

Наставник "Чесли" Маурицио Сарри признался, что для него является загадкой значение слова "Саррибол".

"В концовке проигранного матча Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в начале этой недели болельщики "синих" затянули кричалку "f**k Sarriball, f**k Sarriball".



С помощью этого фанаты выразили свое несогласие с игровой философией Сарри, которая перестала работать в последние недели, однако сам Маурицио не знает, что люди вкладывают в понятие "Саррибола".



"Я не знаю, что значит Саррибол. Как я сказал в своей первый день по прибытии в Англию, я не знаю, что такое Саррибол. Кажется, это из одного итальянского журнала, но я сам никогда не слышал об этом. Я не знаю", — цитирует Сарри Daily Mirror.