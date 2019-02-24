Баркли призвал "Челси" дать Сарри время

Полузащитник "Челси" Росс Баркли выразил поддержку своему наставнику Маурицио Сарри и призвал дать тому время.

Согласно слухам, пять поражений в 11 последних матчах практически переполнили чашу терпения боссов "Челси", и любое следующее поражение может стать для Сарри последним.



Однако Баркли призывает руководство "синих" проявить терпение к итальянскому специалисту, уверяя, что команда пока не заиграла, как того хочет Маурицио.



"У нас есть амбиции стать одной из лучших футбольных команд в мире. Мы представляем один из крупнейших клубов мире. В данный момент наша игра не соответствует тому стилю, в котором тренер хочет играть, но со временем все получится".



"Тренер пытается сделать лучше каждого игрока. Вы могли видеть его предыдущую карьеру и то, как хорошо он работал с игроками в "Наполи", как сильно он их улучшил. Во время тренировок он улучшает многие вещи каждого отдельного игрока".



"В последние пару недель мы переживаем период, когда нас немного лихорадит, но мы уверены, что преодолеем это и добьемся успеха", — цитирует Баркли Sky Sports.