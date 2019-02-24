Сульшер: "Мы не должны кончить, как "Ливерпуль"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает недопустимым, чтобы ожидание чемпионского титула для "красных дьяволов" затянулось на многие годы, как это получилось с "Ливерпулем".

Как известно, свой последний титул "Юнайтед" выиграл в 2013 году, когда на тренерском мостике находился сэр Алекс Фергюсон. С тех пор "дьяволы" ни разу не участвовали в чемпионской гонке — даже в прошлом сезоне, когда они финишировали вторыми.



Тем временем, "Ливерпуль" пытается вернуть титул еще дольше — аж с 1990 года, и столь затянувшееся ожидание видится серьезным источником давления на команду Юргена Клоппа. Сульшер не хочет, чтобы подобное приключилось с "Юнайтед".



"Конечно, они ощущают давление. Думаю, под давлением все их болельщики и, наверное, игроки".



"Что касается нас, то мы не выигрывали титул несколько лет, поэтому мы хотим снова это сделать. Мы должны не допустить того, чтобы мы кончили тем, что будем довольны просто местом в топ-4".



"Если ты ставишь перед собой слишком низкую цель и достигаешь ее, это еще опаснее, чем стремиться слишком высоко и не достигать ее".



"Здесь сложно выиграть лигу. Это, наверное, тяжелейшая лига, и когда вы смотрите на нее, то здесь есть только пять-шесть команд, становившихся чемпионами Премьер-Лиги. Это удавалось "Лестеру", что было чудом, а еще раньше — "Блэкберну", но в остальном титул достается избранным большим клубам".



"У меня на родине полно фанатов "Ливерпуля", и каждый год они думают, что это будет их год. Но наступает октябрь, и они говорят: "Ладно, тогда в следующем году".



"На сей раз они действительно участвуют в чемпионской гонке, и концовка сезона обещает быть захватывающей. Но это нас не касается, мы должны сосредоточиться на себе", — цитирует Сульшера Sky Sports.