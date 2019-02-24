27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 24 февраля двумя поединками продолжится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — САУТГЕМПТОН 17:05 Онлайн-трансляция



Ранее в этом сезоне "Саутгемптон" отметился тем, что прервал 22-матчевую беспроигрышную серию "Арсенала" с учетом всех соревнований. После той осечки "канониров" лихорадит, тем не менее их шансы ворваться в топ-4 по-прежнему более чем реальны — до четвертого "Манчестер Юнайтед" только одно очко. На стороне "святых" преимущество в свежести, ведь "Арсенал" в минувший четверг играл с БАТЭ в Лиге Европы. "Канониры" не потерпели ни одного поражения в 23 последних домашних встречах с "Саутгемптоном" в рамках чемпионата, включая 17 побед.



Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни надеется сыграть, несмотря на вынужденную замену против БАТЭ. Александр Лакасетт пропускал матч с белорусской командой из-за дисквалификации, но в воскресенье сможет вернуться на поле. Эйнсли Мэйтланд-Найлс приболел.



Нападающий "Саутгемптона" Майкл Обафеми залечил заднюю поверхность бедра, которая держала его вне игры с середины декабря. Стютарт Армстронг восстановился после небольшого повреждения икроножной мышцы.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИВЕРПУЛЬ Онлайн-трансляция 17:05



При Оле Гуннаре Сульшере "Манчестер Юнайтед" выиграл все свои большие матчи на внутренней арене — против "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Челси", причем пропустил в этих трех матчах только один гол. На очереди "Ливерпуль", для которого поражение на "Олд Траффорд" будет означать потерю инициативы в чемпионской гонке. Для обеих команд победа стала бы громким заявлением о намерениях: Сульшер приблизился бы к постоянному контракту, "красные" показали бы, как сильно они хотят свой первый за 29 последних лет титул. "Красные дьяволы" выиграли семь из девяти последних домашних встреч с "Ливерпулем" в рамках Премьер-Лиги при единственном поражении.



"Юнайтед" надеется на выздоровление Джесси Лингарда и Антони Мартиаля, которые получили свои травмы ранее в феврале против ПСЖ.



Виргил Ван Дейк, вынужденно пропустивший матч с "Баварией" посреди недели, вернется в центр обороны "Ливерпуля". Деян Ловрен не успевает залечить заднюю поверхность бедра к воскресенью.