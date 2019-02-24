Клопп не рассматривает матч с МЮ как определяющих для шансов "Ливерпуля" на титул

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что исход воскресного матча Премьер-Лиги не будет определяющим для шансов его команды на чемпионство.

Если "красные" смогут избежать поражения на "Олд Траффорд", то вернут себе лидерство в Премьер-Лиге, а в противном случае останутся вторыми, отдав инициативу в чемпионской гонке "Манчестер Сити".



Тем не менее, Клопп не рассматривает выезд к "Юнайтед" в качестве решающего матча. Юрген убежден, что судьба титула определится только в конце сезона.



"Для парней никогда не было проблемой играть в такого рода матчах, проблема — это все разговоры вокруг. Мы стараемся максимально сохранять концентрацию на самих себя и на том, что нам подвластно. В конце концов люди нервничают лишь потому, что всегда хотят гарантий как можно скорее".



"А гарантий никто дать не может. В данный момент есть некоторое ощущение, что у "Сити" преимущество — просто потому, что это "Сити". Преимущество у "Тоттенхэма" — потому что он преследуют. Нам же играть против "Юнайтед".



"Так это видят люди, но в конечном счете ничего не решится в этот уикенд или в следующий уикенд. Мы сами это создали — базис, чтобы сражаться за победу в лиге до самого конца".



"Так что это позитивный момент, и именно таким образом и нужно на это смотреть. Когда мы лидировали с семью очками преимущества, то никогда не думали, что "Сити" продолжит проигрывать все свои матчи. Матч с "Шальке-04" снова показал, что "Сити" — это человеческие создания".



"В "Ливерпуле" ожидания всегда будут очень высоки, но это совершенно нормально. Так и должно быть. У них есть мечты, у нас есть мечты. Но мы не мечтаем на протяжении сезона. Мы должны работать, чтобы наша мечта исполнилась", — сообщил Клопп Sky Sports.