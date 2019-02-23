Салах: "Мечтаю выиграть Премьер-Лигу с момента перехода в "Ливерпуль"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что мечтает выиграть Премьер-Лигу с того момента, как перешел в мерсисайдский клуб.

В данный момент "красные" лишь по разнице мячей уступают лидерство в Премьер-Лиге "Манчестер Сити", но имеют матч в запасе — воскресный выезд к "Манчестер Юнайтед".



В отличие от прошлого сезона, в этом "Ливерпуль" реально претендует на чемпионство, однако мысль о титуле была у Салаха на уме с самого начала.



"Если честно, это моя мечта. Это — победа в Премьер-Лиге — было одной из вещей, о которых я мечтал, когда переходил сюда. Многие люди говорили, что это безумие, но я самого начала был настроен выиграть Премьер-Лигу здесь".



"Я говорил об этом в прошлом сезоне, говорил в начале этого сезона, и сейчас мы действительно близки к этому. Я надеюсь, мы выиграем титул. Мы постараемся изо всех сил, чтобы сделать это".



"Конечно, мы испытываем давление, потому что все мы люди, и у нас есть чувства. Ты чувствуешь, что победа в Премьер-Лиге стала бы чем-то громадным для клуба, для города, для фанатов по всему миру. Но ты просто должен выигрывать матчи", — сообщил Салах ESPN.