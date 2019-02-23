Салах: "Мечтаю выиграть Премьер-Лигу с момента перехода в "Ливерпуль"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что мечтает выиграть Премьер-Лигу с того момента, как перешел в мерсисайдский клуб.

В данный момент "красные" лишь по разнице мячей уступают лидерство в Премьер-Лиге "Манчестер Сити", но имеют матч в запасе — воскресный выезд к "Манчестер Юнайтед".

В отличие от прошлого сезона, в этом "Ливерпуль" реально претендует на чемпионство, однако мысль о титуле была у Салаха на уме с самого начала.

"Если честно, это моя мечта. Это — победа в Премьер-Лиге — было одной из вещей, о которых я мечтал, когда переходил сюда. Многие люди говорили, что это безумие, но я самого начала был настроен выиграть Премьер-Лигу здесь".

"Я говорил об этом в прошлом сезоне, говорил в начале этого сезона, и сейчас мы действительно близки к этому. Я надеюсь, мы выиграем титул. Мы постараемся изо всех сил, чтобы сделать это".

"Конечно, мы испытываем давление, потому что все мы люди, и у нас есть чувства. Ты чувствуешь, что победа в Премьер-Лиге стала бы чем-то громадным для клуба, для города, для фанатов по всему миру. Но ты просто должен выигрывать матчи", — сообщил Салах ESPN.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Салах

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2019 23:00

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  1. chebrec 23.02.2019 23:59 # chebrec
    Уже с Челси АПЛ выигрывал
    Ехехехехехехехе
    Охохохохохохохо
    Ахахахахахахаха

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  2. manutd-20champ 23.02.2019 23:22 # manutd-20champ
    влажные мечты всех скаузеров

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  3. blackdreamer 23.02.2019 23:11 # blackdreamer
    ну так положи завтра покер манчестерской помойке
    и дальше еби апл
    и все блять

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  4. only--liverpool 23.02.2019 23:02 # only--liverpool
    так в чем проблема? хуй с жопы вытащи и го

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