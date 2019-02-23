Почеттино: "Тоттенхэму" не выиграть Премьер-Лигу"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признал, что теперь титул Премьер-Лиги вне досягаемости для его команды.

В случае победы над "Бернли" подопечные Почеттино могли бы приблизиться к вершине Премьер-Лиги на расстояние в два очка, однако "шпоры" упустили свой шанс подвергнуть "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" дополнительному давлению.

Потерпев поражение 2:1 на "Терф Мур", Маурисио был вынужден признать, что в чемпионской гонке остались только две команды.

"Да, для нас все кончено. Мы очень расстроены, потому что нам остается сыграть 11 матчей, а теперь наше отставание может лишь увеличиться".

"Конечно, впереди еще много матчей, но мне кажется, что сегодня мы были обязаны набирать три очка, чтобы оказать давление на "Ливерпуль" и "Сити".

"Мы не сделали этого в силу различных причин и собственных ошибок. Мы не можем винить кого-либо, кроме самих себя, потому что мы не смогли победить", — сообщил Почеттино Sky Sports.


Метки Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2019 22:00

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  1. tot35 23.02.2019 22:43 # tot35
    Валите с 4ки

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  2. jawen 23.02.2019 22:34 # jawen
    жаль ттх, играли лучше весь матч до 80 минуты

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  3. chebrec 23.02.2019 22:23 # chebrec
    ((((((((((((((((((((((((((

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  4. vyrentz 23.02.2019 22:20 # vyrentz
    Вот к чему приводят трансферные баны. Фонатам Щелси на заметку.

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  5. van-der-slav 23.02.2019 22:20 # van-der-slav
    теперь расстроятся и упадут на 4

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  6. suddenly 23.02.2019 22:08 # suddenly
    Ещё бы. До этого набирали очки на диких отскоках, но везение не бесконечно. Понятно было, что скоро это кончится.

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  7. ba-29 23.02.2019 22:07 # ba-29
    SOSNOOLEY

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