Почеттино: "Тоттенхэму" не выиграть Премьер-Лигу"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признал, что теперь титул Премьер-Лиги вне досягаемости для его команды.
В случае победы над "Бернли" подопечные Почеттино могли бы приблизиться к вершине Премьер-Лиги на расстояние в два очка, однако "шпоры" упустили свой шанс подвергнуть "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" дополнительному давлению.
Потерпев поражение 2:1 на "Терф Мур", Маурисио был вынужден признать, что в чемпионской гонке остались только две команды.
"Да, для нас все кончено. Мы очень расстроены, потому что нам остается сыграть 11 матчей, а теперь наше отставание может лишь увеличиться".
"Конечно, впереди еще много матчей, но мне кажется, что сегодня мы были обязаны набирать три очка, чтобы оказать давление на "Ливерпуль" и "Сити".
"Мы не сделали этого в силу различных причин и собственных ошибок. Мы не можем винить кого-либо, кроме самих себя, потому что мы не смогли победить", — сообщил Почеттино Sky Sports.
23.02.2019 22:00
Просмотров: 816
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Валите с 4ки
(ответить)
жаль ттх, играли лучше весь матч до 80 минуты
(ответить)
((((((((((((((((((((((((((
(ответить)
Вот к чему приводят трансферные баны. Фонатам Щелси на заметку.
(ответить)
теперь расстроятся и упадут на 4
(ответить)
Ещё бы. До этого набирали очки на диких отскоках, но везение не бесконечно. Понятно было, что скоро это кончится.
(ответить)
SOSNOOLEY
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий