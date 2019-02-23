Почеттино: "Тоттенхэму" не выиграть Премьер-Лигу"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признал, что теперь титул Премьер-Лиги вне досягаемости для его команды.

В случае победы над "Бернли" подопечные Почеттино могли бы приблизиться к вершине Премьер-Лиги на расстояние в два очка, однако "шпоры" упустили свой шанс подвергнуть "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" дополнительному давлению.



Потерпев поражение 2:1 на "Терф Мур", Маурисио был вынужден признать, что в чемпионской гонке остались только две команды.



"Да, для нас все кончено. Мы очень расстроены, потому что нам остается сыграть 11 матчей, а теперь наше отставание может лишь увеличиться".



"Конечно, впереди еще много матчей, но мне кажется, что сегодня мы были обязаны набирать три очка, чтобы оказать давление на "Ливерпуль" и "Сити".



"Мы не сделали этого в силу различных причин и собственных ошибок. Мы не можем винить кого-либо, кроме самих себя, потому что мы не смогли победить", — сообщил Почеттино Sky Sports.