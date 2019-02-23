Венгер не будет спортивным директором ПСЖ

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи исключил назначение бывшего главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера спортивным директором парижан.

69-летний Венгер до сих пор находится без работы после ухода из "Арсенала" в конце прошлого сезона. Все это время ПСЖ назывался одним из наиболее вероятных направлений для Арсена.



Недавно в прессе даже появились слухи, что Венгер провел встречу с Аль-Хелаифи в Катаре и уже совсем скоро может сесть в директорское кресло на "Стад де Франс". Однако этому не бывать.



"Я устал отвечать на такого рода вопросы. У меня очень хорошие отношения с Арсеном. Мы близки, и я давно его знаю. Он волшебный менеджер и тренер. Его познания в футболе совершенны и изысканны".



"Однако у нас есть спортивный директор в лице Антеро Энрике, и я очень в него верю. Слухи о том, что Арсен заберет его работу, появляются нон-стопом. Хватит".



"Пожалуйста, позвольте нам делать свою работу. Антеро очень хорошо трудится. Он продолжит работать с нами. Он останется здесь", — цитирует Аль-Хеллаифи Sky Sports.