Марк Клаттенбург возобновляет судейскую карьеру

Марк Клаттенбург Марк Клаттенбург, некогда считавшийся лучшим рефери в английском футболе, возобновляет судейскую карьеру и теперь будет работать в Китае.

Клаттенбург обслуживал матчи Премьер-Лиги в период с 2004 по 2017 год. Пиком для Марка стали финалы Лиги Чемпионов и Чемпионата Европы в 2016, по поводу чего он даже сделал тебе татуировку.

Два последних года Клаттенбург провел в Саудовской Аравии, где занимал должность главы судейского корпуса, а также время от времени лично обслуживал матчи.

Из Саудовской Аравии 43-летний англичанин вернулся еще в октябре, а с 1 марта выходит на новую работу. Марк станет рефери в китайской Суперлиге.

"Я в восторге от этого нового вызова. Китайская Суперлига выдающимся образом прибавила за последние годы, и они хотят, чтобы стандарты судейства выросли вслед за ними. Я жажду стать частью этого".

"Вы видите, как много классных игроков, находящихся на пике своих карьер, уезжают в Китай, и это явным образом демонстрирует амбиции лиги и выступающих в них клубов", — сообщил Клаттенбург Daily Mail.


Метки Клаттенбург, рефери

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 658

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  1. redevilsfun 23.02.2019 20:48 # redevilsfun
    Нету у меня татуировок

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  2. chebrec 23.02.2019 20:34 # chebrec
    Клоунбург возвращение

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  3. plokxnet 23.02.2019 20:24 # plokxnet
    Не знал что Клаттенбург сделал мне татуировку.

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  4. emily-lfc-2005 23.02.2019 20:18 # emily-lfc-2005
    Лучший на все времена в АПЛ

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  5. chr1s8rown 23.02.2019 20:07 # chr1s8rown
    Пополнение у мую

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  6. vals1702 23.02.2019 20:02 # vals1702
    верните Клатта в АПЛ !

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