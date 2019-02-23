Марк Клаттенбург возобновляет судейскую карьеру

Марк Клаттенбург, некогда считавшийся лучшим рефери в английском футболе, возобновляет судейскую карьеру и теперь будет работать в Китае.

Клаттенбург обслуживал матчи Премьер-Лиги в период с 2004 по 2017 год. Пиком для Марка стали финалы Лиги Чемпионов и Чемпионата Европы в 2016, по поводу чего он даже сделал тебе татуировку.



Два последних года Клаттенбург провел в Саудовской Аравии, где занимал должность главы судейского корпуса, а также время от времени лично обслуживал матчи.



Из Саудовской Аравии 43-летний англичанин вернулся еще в октябре, а с 1 марта выходит на новую работу. Марк станет рефери в китайской Суперлиге.



"Я в восторге от этого нового вызова. Китайская Суперлига выдающимся образом прибавила за последние годы, и они хотят, чтобы стандарты судейства выросли вслед за ними. Я жажду стать частью этого".



"Вы видите, как много классных игроков, находящихся на пике своих карьер, уезжают в Китай, и это явным образом демонстрирует амбиции лиги и выступающих в них клубов", — сообщил Клаттенбург Daily Mail.