Почеттино: "Возможно, я должен извиниться перед Дином"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что он, возможно, перешел черту и должен извиниться перед рефери Майклом Дином.
После окончания субботнего матча Премьер-Лиги против "Бернли", в котором "шпоры" потерпели поражение 2:1, Почеттино в ярости набросился на рефери.
Претензии Маурисио касались ошибочно назначенного Дином углового, с которого "бордовые" и открыли счет. Почеттино буквально пришлось оттаскивать от арбитра, и теперь аргентинец жалеет о своем поведении.
"Я совершил ошибку и перешел черту".
"Мы знали, насколько это важный для нас матч, и теперь мы испытываем разочарование. Я должен был отправиться в раздевалку и попить воды. Иногда ты реагируешь на вещи глупым образом. Возможно, мне стоит пойти и извиниться перед рефери".
"Мы проиграли из-за своих ошибок, мы не должны искать оправданий в вещах, которые нам неподвластны. Мы должны были сыграть лучше и в конце концов можем винить только себя".
"Перед матчем я говорил, что этот матч — ключ к тому, можем ли мы называться реальным претендентом на титул. Это огромная возможность, которую мы упустили", — цитирует Почеттино BBC.
Wow!— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 23 февраля 2019 г.
Fair to say Mauricio Pochettino is not happy with referee Mike Dean after his side’s loss at Turf Moor!
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23.02.2019 19:00
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Последние комментарии:
мозгов нет, считай калека.
нужно уметь владеть своими эмоциями.
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штраф и дисквалификация до конца сезона
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Ну Дин то реально олень
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Дин, аткинсон и мосс - сучарные и предвзятые арбитры засуживающие раз за разом Тоттенхем.
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Чмо ипаное
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А мысли его судить?Эмоции,не сдержался-ясное дело,человек раздасадован.Ничего страшного.Надеюсь ничего оскорбительного не наговорил
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топ физрук
должен точно уходить в мю
только с новым тренером шпоры могут что то выйграть
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Когда понял, что может получить дискву))
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Лох аргентинский
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