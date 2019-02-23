Почеттино: "Возможно, я должен извиниться перед Дином"

Маурисио Почеттино и Майк Дин Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что он, возможно, перешел черту и должен извиниться перед рефери Майклом Дином.

После окончания субботнего матча Премьер-Лиги против "Бернли", в котором "шпоры" потерпели поражение 2:1, Почеттино в ярости набросился на рефери.

Претензии Маурисио касались ошибочно назначенного Дином углового, с которого "бордовые" и открыли счет. Почеттино буквально пришлось оттаскивать от арбитра, и теперь аргентинец жалеет о своем поведении.

"Я совершил ошибку и перешел черту".

"Мы знали, насколько это важный для нас матч, и теперь мы испытываем разочарование. Я должен был отправиться в раздевалку и попить воды. Иногда ты реагируешь на вещи глупым образом. Возможно, мне стоит пойти и извиниться перед рефери".

"Мы проиграли из-за своих ошибок, мы не должны искать оправданий в вещах, которые нам неподвластны. Мы должны были сыграть лучше и в конце концов можем винить только себя".

"Перед матчем я говорил, что этот матч — ключ к тому, можем ли мы называться реальным претендентом на титул. Это огромная возможность, которую мы упустили", — цитирует Почеттино BBC.


Метки Бернли, Дин, Почеттино, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 2035

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 23.02.2019 20:44 # manutd-20champ
    мозгов нет, считай калека.
    нужно уметь владеть своими эмоциями.

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  2. vals1702 23.02.2019 20:05 # vals1702
    штраф и дисквалификация до конца сезона

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  3. re0n 23.02.2019 19:56 # re0n
    Ну Дин то реально олень

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  4. zzspurs 23.02.2019 19:55 # zzspurs
    Дин, аткинсон и мосс - сучарные и предвзятые арбитры засуживающие раз за разом Тоттенхем.

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  5. joke-dz 23.02.2019 19:20 # joke-dz
    Чмо ипаное

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  6. osetin-15reg 23.02.2019 19:08 # osetin-15reg
    А мысли его судить?Эмоции,не сдержался-ясное дело,человек раздасадован.Ничего страшного.Надеюсь ничего оскорбительного не наговорил

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  7. blackdreamer 23.02.2019 19:07 # blackdreamer
    топ физрук
    должен точно уходить в мю
    только с новым тренером шпоры могут что то выйграть

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  8. fc-oil 23.02.2019 19:07 # fc-oil
    Когда понял, что может получить дискву))

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  9. mikkiynwa 23.02.2019 19:06 # mikkiynwa
    Лох аргентинский

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