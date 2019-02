Почеттино: "Возможно, я должен извиниться перед Дином"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что он, возможно, перешел черту и должен извиниться перед рефери Майклом Дином.

После окончания субботнего матча Премьер-Лиги против "Бернли", в котором "шпоры" потерпели поражение 2:1, Почеттино в ярости набросился на рефери.



Претензии Маурисио касались ошибочно назначенного Дином углового, с которого "бордовые" и открыли счет. Почеттино буквально пришлось оттаскивать от арбитра, и теперь аргентинец жалеет о своем поведении.



"Я совершил ошибку и перешел черту".



"Мы знали, насколько это важный для нас матч, и теперь мы испытываем разочарование. Я должен был отправиться в раздевалку и попить воды. Иногда ты реагируешь на вещи глупым образом. Возможно, мне стоит пойти и извиниться перед рефери".



"Мы проиграли из-за своих ошибок, мы не должны искать оправданий в вещах, которые нам неподвластны. Мы должны были сыграть лучше и в конце концов можем винить только себя".



"Перед матчем я говорил, что этот матч — ключ к тому, можем ли мы называться реальным претендентом на титул. Это огромная возможность, которую мы упустили", — цитирует Почеттино BBC.





