Сарри: "Гвардиоле повезло"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его коллеге из "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле повезло с терпеливым руководством.

Воскресный финал Кубка Лиги против "Сити" может предрешить судьбу Сарри в "Челси". Маурицио был назначен лишь прошлым летом, однако в прессе уже вовсю ходят слухи о специалистах, которые готовы его заменить со следующей недели.



Ситуацию Сарри нередко сравнивают с первым сезоном Гвардиолы на "Этихад". Тогда каталонец завершил кампанию без трофеев, а к его стилю были большие вопросы. По мнению Маурицио, в "Челси" Хосепа ждало бы увольнение.



"Ему повезло. Думаю, если ты выбираешь Гвардиолу, ты должен подождать, потому что клуб очень хорошо понимает, что Гвардиоле требуется время".



"Что касается моей ситуации, то от меня нужен результат. Ничего кроме", — цитирует Сарри Sky Sports.