"Тоттенхэм" оконфузился на "Терф Мур"
"Тоттенхэм" допустил осечку в самый неподходящий момент, проиграв 2:1 "Бернли" и упустив возможность подвергнуть двух лидеров Премьер-Лиги дополнительному давлению.
Стартовый состав "бордовых" не изменился относительно победы 1:3 над "Брайтоном" две недели назад.
В старт "шпор" вернулся залечивший лодыжку Харри Кейн. Данни Роуз оправился после болезни и тоже вышел с первых минут. Эти двое заменил Давинсона Санчеса и Лукаса Моуру.
В первом тайме хозяева "Терф Мур" не позволяли сопернику взвинчивать темп и оборонялись очень глубоко. "Тоттенхэм" не имел пространства и никак не мог ускориться.
В начале второй половины, наконец, обнаружил себя Кейн, отметившись классным ударом с дистанции, но Том Хитон выручил "Бернли".
А на 56-й минуте "бордовые" взяли и открыли счет. Крис Вуд ускользнул от опеки Хуана Фойта и замкнул подачу с углового — 1:0.
"Шпоры" активизировались и очень легко восстановили равновесие. Это случилось уже спустя девять минут, когда Данни Роуз вбросил мяч из аута, а Кейн ворвался в штрафную по левому краю с защитником на плечах и пробил с острого угла — 1:1.
Кейн тут же схватил мяч и побежал к центру поля, демонстрируя, что ничья совершенно не устраивает гостей. Однако партнеры Харри не поддержали — атака "Тоттенхэма" затухла, а "Бернли", напротив, активизировался.
На 83-й минуте "шпоры" и вовсе пропустили. Ян Вертонген не смог прервать прострел Йоханна Берг Гудмундссона внутри штрафной к дальней штанге, и Эшли Барнс спокойно поразил свободный угол ворот — 2:1.
Ценой героических усилий хозяевам удалось отстоять победу. Гостям просто не хватило времени и сил, чтобы в очередной раз проявить характер.
Как это нередко бывает, "Тоттенхэм" вновь оконфузился в самый неподходящий момент. Маурисио Почеттино называл этот матч финалом, но его слова не были услышаны игроками.
"Бернли" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
23.02.2019 17:25
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Последние комментарии:
Без этого чмыря на острие куры более сильно выглядят. Неужели пакет это спецом?)
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Норм шпоры поборолись на всех фронтах, Макгрегоры лондонские.
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хех, изи третье место для Арсигноля
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Удачи им в ЛЕ
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легко никому не будет.
это же вестимо.
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Кейн реально сломал станок чуток, Сон уже не так смотрится
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Жёсткий заголовок.
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Чемпики в гонке.
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"Тотенхэм" челсанул на "Терф Мур".
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"Говном ты не был, но и до вершин не добрался. Как Тоттенхэм." (с) Рэй
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Команда только стала на победный путь, норм связки начали получаться, как тут же Харри ЗамыКейн все схемки и тактики обосрал.
Удачи Тоттенхэм в АПЛ
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Журавель = безвиз. Норм так он в начале матча рассказывал, как круто шпоры оказывают давление на лидеров)
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Чёт Почеттино бомбанул после матча. Молодец, всё Дину высказал. Интересно, что там ФА по этому поводу высрет? Походу Дин там что-то не то говорил.
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зря поч сказал про финал. тима сразу решила слиться, финал же
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Вот и славное завершение карьеры почтичетырехсезонки.
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Пописяли на ТТХ с Кейном.
Найс!
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Другими словами, обосрался. Бернли с Хитоном просто зверюги, снова в ЛЕ будут.
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ну 2:1, ну бывает, вот если бы 6:0 шпор вынесли...
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Тотенхем озалупулился на "Терф Мур"
Источник: http://fapl.ru/posts/68998/?c=1
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