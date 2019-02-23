"Тоттенхэм" оконфузился на "Терф Мур"

"Тоттенхэм" допустил осечку в самый неподходящий момент, проиграв 2:1 "Бернли" и упустив возможность подвергнуть двух лидеров Премьер-Лиги дополнительному давлению.

Стартовый состав "бордовых" не изменился относительно победы 1:3 над "Брайтоном" две недели назад.



В старт "шпор" вернулся залечивший лодыжку Харри Кейн. Данни Роуз оправился после болезни и тоже вышел с первых минут. Эти двое заменил Давинсона Санчеса и Лукаса Моуру.



В первом тайме хозяева "Терф Мур" не позволяли сопернику взвинчивать темп и оборонялись очень глубоко. "Тоттенхэм" не имел пространства и никак не мог ускориться.



В начале второй половины, наконец, обнаружил себя Кейн, отметившись классным ударом с дистанции, но Том Хитон выручил "Бернли".



А на 56-й минуте "бордовые" взяли и открыли счет. Крис Вуд ускользнул от опеки Хуана Фойта и замкнул подачу с углового — 1:0.



"Шпоры" активизировались и очень легко восстановили равновесие. Это случилось уже спустя девять минут, когда Данни Роуз вбросил мяч из аута, а Кейн ворвался в штрафную по левому краю с защитником на плечах и пробил с острого угла — 1:1.



Кейн тут же схватил мяч и побежал к центру поля, демонстрируя, что ничья совершенно не устраивает гостей. Однако партнеры Харри не поддержали — атака "Тоттенхэма" затухла, а "Бернли", напротив, активизировался.



На 83-й минуте "шпоры" и вовсе пропустили. Ян Вертонген не смог прервать прострел Йоханна Берг Гудмундссона внутри штрафной к дальней штанге, и Эшли Барнс спокойно поразил свободный угол ворот — 2:1.



Ценой героических усилий хозяевам удалось отстоять победу. Гостям просто не хватило времени и сил, чтобы в очередной раз проявить характер.



Как это нередко бывает, "Тоттенхэм" вновь оконфузился в самый неподходящий момент. Маурисио Почеттино называл этот матч финалом, но его слова не были услышаны игроками.



"Бернли" — "Тоттенхэм". Отчет о матче