"Тоттенхэм" оконфузился на "Терф Мур"

Бернли "Тоттенхэм" допустил осечку в самый неподходящий момент, проиграв 2:1 "Бернли" и упустив возможность подвергнуть двух лидеров Премьер-Лиги дополнительному давлению.

Стартовый состав "бордовых" не изменился относительно победы 1:3 над "Брайтоном" две недели назад.

В старт "шпор" вернулся залечивший лодыжку Харри Кейн. Данни Роуз оправился после болезни и тоже вышел с первых минут. Эти двое заменил Давинсона Санчеса и Лукаса Моуру.

В первом тайме хозяева "Терф Мур" не позволяли сопернику взвинчивать темп и оборонялись очень глубоко. "Тоттенхэм" не имел пространства и никак не мог ускориться.

В начале второй половины, наконец, обнаружил себя Кейн, отметившись классным ударом с дистанции, но Том Хитон выручил "Бернли".

А на 56-й минуте "бордовые" взяли и открыли счет. Крис Вуд ускользнул от опеки Хуана Фойта и замкнул подачу с углового — 1:0.

"Шпоры" активизировались и очень легко восстановили равновесие. Это случилось уже спустя девять минут, когда Данни Роуз вбросил мяч из аута, а Кейн ворвался в штрафную по левому краю с защитником на плечах и пробил с острого угла — 1:1.

Кейн тут же схватил мяч и побежал к центру поля, демонстрируя, что ничья совершенно не устраивает гостей. Однако партнеры Харри не поддержали — атака "Тоттенхэма" затухла, а "Бернли", напротив, активизировался.

На 83-й минуте "шпоры" и вовсе пропустили. Ян Вертонген не смог прервать прострел Йоханна Берг Гудмундссона внутри штрафной к дальней штанге, и Эшли Барнс спокойно поразил свободный угол ворот — 2:1.

Ценой героических усилий хозяевам удалось отстоять победу. Гостям просто не хватило времени и сил, чтобы в очередной раз проявить характер.

Как это нередко бывает, "Тоттенхэм" вновь оконфузился в самый неподходящий момент. Маурисио Почеттино называл этот матч финалом, но его слова не были услышаны игроками.

"Бернли" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2019 17:25

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Последние комментарии:




  1. iskander8sg 23.02.2019 18:50 # iskander8sg
    Без этого чмыря на острие куры более сильно выглядят. Неужели пакет это спецом?)

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  2. ian 23.02.2019 18:19 # ian
    Норм шпоры поборолись на всех фронтах, Макгрегоры лондонские.

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  3. reams 23.02.2019 18:01 # reams
    хех, изи третье место для Арсигноля

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  4. tigerpool 23.02.2019 18:01 # tigerpool
    Удачи им в ЛЕ

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  5. manutd-20champ 23.02.2019 18:01 # manutd-20champ
    легко никому не будет.
    это же вестимо.

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  6. re0n 23.02.2019 17:59 # re0n
    Кейн реально сломал станок чуток, Сон уже не так смотрится

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  7. girasimus 23.02.2019 17:54 # girasimus
    Жёсткий заголовок.

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  8. slash-lfc 23.02.2019 17:49 # slash-lfc
    Чемпики в гонке.

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  9. muaxaxaxa 23.02.2019 17:44 # muaxaxaxa
    "Тотенхэм" челсанул на "Терф Мур".

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  10. alcoholnarco 23.02.2019 17:43 # alcoholnarco
    "Говном ты не был, но и до вершин не добрался. Как Тоттенхэм." (с) Рэй

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  11. pistolero-lfc 23.02.2019 17:40 # pistolero-lfc
    Команда только стала на победный путь, норм связки начали получаться, как тут же Харри ЗамыКейн все схемки и тактики обосрал.
    Удачи Тоттенхэм в АПЛ

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  12. sausage 23.02.2019 17:40 # sausage
    Журавель = безвиз. Норм так он в начале матча рассказывал, как круто шпоры оказывают давление на лидеров)

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  13. sausage 23.02.2019 17:36 # sausage
    Чёт Почеттино бомбанул после матча. Молодец, всё Дину высказал. Интересно, что там ФА по этому поводу высрет? Походу Дин там что-то не то говорил.

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  14. van-der-slav 23.02.2019 17:34 # van-der-slav
    зря поч сказал про финал. тима сразу решила слиться, финал же

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  15. keane16 23.02.2019 17:34 # keane16
    Вот и славное завершение карьеры почтичетырехсезонки.

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  16. sellman 23.02.2019 17:32 # sellman
    Пописяли на ТТХ с Кейном.
    Найс!

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  17. brown-ale 23.02.2019 17:31 # brown-ale
    Другими словами, обосрался. Бернли с Хитоном просто зверюги, снова в ЛЕ будут.

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  18. alexomck 23.02.2019 17:31 # alexomck
    ну 2:1, ну бывает, вот если бы 6:0 шпор вынесли...

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  19. jesus33 23.02.2019 17:31 # jesus33
    Тотенхем озалупулился на "Терф Мур"

    Источник: http://fapl.ru/posts/68998/?c=1

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  20. rentv 23.02.2019 17:30 # rentv
    Американские исследователи:

    Токсичная маскулинность: мужчины плохие, а чтобы стать лучше, им нужно избавиться от мужских качеств


    Теперь понятно, почему хохляндия Крым без боя отдала

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