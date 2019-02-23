Гвардиола: "Я никогда не был вариантом для "Челси"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что никогда не рассматривал вариант со своим переходом в "Челси".

Перед воскресным финалом Кубка Лиги Гвардиола упрекнул "Челси" за недостаточное терпение в отношении Маурицио Сарри. Хосеп привел "синим" в пример свой клуб, который не потерял веру в него после первого сезона, завершившегося без трофеев.



Пресса сватала Гвардиолу в Премьер-Лигу задолго до его назначения в "Сити" в 2016 году, называя одним из претендентов на каталонца как раз "Челси". Однако Хосеп никогда не собирался в клуб, меняющих своих тренеров как перчатки.



"Я никогда не был потенциальным вариантом для "Челси". Я работал в "Барселоне" и "Баварии", а затем пришел сюда, вместе с Ферраном (Сориано) и Чики (Бегиристайном)".



"Они доверяют мне, а я доверяю им. По ходу первого сезона, когда нам было сложно, я говорил, что нам нужно время, и они поддержали меня".



"Игроки здесь знали, кто их тренер и кто будет их тренером. У нас была стабильность. Это лучшая вещь, когда ты что-либо планируешь на долгосрочную перспективу, а не только на краткосрочную", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.