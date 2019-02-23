Нголо Канте нравится его новая позиция

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте встал на защиту своего конкурента по позиции Жоржиньо и заявил, что наслаждается игрой в более атакующей роли.

В последние недели главного тренера "синих" Маурицио Сарри нещадно критикуют за то упрямство, с которым он использует в качестве полузащитника оборонительного плана Жоржиньо, хотя обладает в своем арсенале одним из лучших опорников мира.

В этом сезоне Канте вынужденно приходится действовать в более атакующей роли, вдобавок со смещением относительно центра, однако Нголо не жалуется.

"Я бы мог играть и опорника, но это решать тренеру. Все нормально, нормально. Мне нравится моя новая позиция. Предпочитаю ли я эту позицию старой? Это зависит от конкретного матча, но я получаю удовольствие от игры на ней. Я поддерживаю тренера и наслаждаюсь тем, каким образом сейчас играю".

"Я привык играть на этой позиции во Франции. Мне нравится участвовать в атаках и влиять на игру. Я получаю от этого удовольствие".

"Жоржиньо пришел только в этом сезоне. Он очень хорош. Он знает философию тренера. Он очень важен для нас", — сообщил Канте Goal.


Метки Жоржиньо, Канте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 668

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  1. dallaslp 23.02.2019 15:18 # dallaslp
    этот персонаж еще не разблокирован

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  2. mc-od 23.02.2019 15:10 # mc-od
    22.02.2019 12:15 # удалить
    mc-od

    Да всем пофиг на Дуремара и его внебрачную дочурку Хархинью, здесь вопрос только один - когда его уволят...
    Единственный достойный момент у Шестерок - это Канте. Нужно тупо выкупить его, можно даже овер дорого. Вдобавок можем Маареза там подарить, в KPACUBOй кожаной упаковке ручной работы, ну вы знаете, из кожи Дельфа конечно..))

    C'mon CITY!

    Источник: http://fapl.ru/posts/68965/?c=1#c6825115

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  3. mancunia-planet 23.02.2019 15:02 # mancunia-planet
    чет не видно его на фото

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  4. electric 23.02.2019 15:01 # electric
    Коленно-локтевая?

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