Нголо Канте нравится его новая позиция
Полузащитник "Челси" Нголо Канте встал на защиту своего конкурента по позиции Жоржиньо и заявил, что наслаждается игрой в более атакующей роли.
В последние недели главного тренера "синих" Маурицио Сарри нещадно критикуют за то упрямство, с которым он использует в качестве полузащитника оборонительного плана Жоржиньо, хотя обладает в своем арсенале одним из лучших опорников мира.
В этом сезоне Канте вынужденно приходится действовать в более атакующей роли, вдобавок со смещением относительно центра, однако Нголо не жалуется.
"Я бы мог играть и опорника, но это решать тренеру. Все нормально, нормально. Мне нравится моя новая позиция. Предпочитаю ли я эту позицию старой? Это зависит от конкретного матча, но я получаю удовольствие от игры на ней. Я поддерживаю тренера и наслаждаюсь тем, каким образом сейчас играю".
"Я привык играть на этой позиции во Франции. Мне нравится участвовать в атаках и влиять на игру. Я получаю от этого удовольствие".
"Жоржиньо пришел только в этом сезоне. Он очень хорош. Он знает философию тренера. Он очень важен для нас", — сообщил Канте Goal.
23.02.2019 15:00
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22.02.2019 12:15 # удалить
mc-od
Да всем пофиг на Дуремара и его внебрачную дочурку Хархинью, здесь вопрос только один - когда его уволят...
Единственный достойный момент у Шестерок - это Канте. Нужно тупо выкупить его, можно даже овер дорого. Вдобавок можем Маареза там подарить, в KPACUBOй кожаной упаковке ручной работы, ну вы знаете, из кожи Дельфа конечно..))
C'mon CITY!
Источник: http://fapl.ru/posts/68965/?c=1#c6825115
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чет не видно его на фото
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Коленно-локтевая?
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