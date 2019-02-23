Нголо Канте нравится его новая позиция

Полузащитник "Челси" Нголо Канте встал на защиту своего конкурента по позиции Жоржиньо и заявил, что наслаждается игрой в более атакующей роли.

В последние недели главного тренера "синих" Маурицио Сарри нещадно критикуют за то упрямство, с которым он использует в качестве полузащитника оборонительного плана Жоржиньо, хотя обладает в своем арсенале одним из лучших опорников мира.



В этом сезоне Канте вынужденно приходится действовать в более атакующей роли, вдобавок со смещением относительно центра, однако Нголо не жалуется.



"Я бы мог играть и опорника, но это решать тренеру. Все нормально, нормально. Мне нравится моя новая позиция. Предпочитаю ли я эту позицию старой? Это зависит от конкретного матча, но я получаю удовольствие от игры на ней. Я поддерживаю тренера и наслаждаюсь тем, каким образом сейчас играю".



"Я привык играть на этой позиции во Франции. Мне нравится участвовать в атаках и влиять на игру. Я получаю от этого удовольствие".



"Жоржиньо пришел только в этом сезоне. Он очень хорош. Он знает философию тренера. Он очень важен для нас", — сообщил Канте Goal.