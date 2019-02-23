Раньери не покинет "Фулхэм" в случае вылета из Премьер-Лиги

Главный тренер "Фулхэма" Клаудио Раньери заявил, что готов остаться на своем посту, даже в случае вылета клуба из Премьер-Лиги.

Возглавив "дачников" в ноябре, Раньери пока не смог стабилизировать их игру и результаты. Накануне "Фулхэм" проиграл "Вест Хэму" со счетом 3:1 и остался в восьми очках от спасительного места.



Однако риск вылететь в Чемпионшип не страшит 67-летнего итальянца. Раньери обещает, что не бросит "Фулхэм", если, конечно, владелец клуба Шахид Хан сам не укажет ему на дверь.



"Я буду рад остаться, если этому будет рад президент. Я привык работать во втором дивизионе, я выигрывал второй дивизион во Франции".



"Я готов сражаться с этим клубом. Я люблю этот клуб, потому что это очень хороший клуб. Я готов и останусь здесь, если этого хочет владелец", — цитирует Раньери Evening Standard.