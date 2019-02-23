Почеттино: "Матч с "Бернли" будет как финал"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что этот уикенд может быть определяющим для шансов его команды выиграть Премьер-Лигу.

Субботний выезд к "Бернли" дает "шпорам" возможность сократить отставание от вершины до двух очков и оказать дополнительное давление на "Ливерпуль", который свой матч проводит в воскресенье, и "Манчестер Сити", которые играет не в Премьер-Лиге, а за Кубок Лиги.



Такой расклад заставляет Почеттино относиться к матчу с "бордовыми" как к финалу. Маурисио всерьез настроен превратиться из андердога чемпионской гонки в реального претендента на титул.



"Это может быть чрезвычайно важный уикенд. Матч против "Бернли" будет подобен финалу для нас. Он будет иметь ключевое значение для нашей дальнейшей судьбы в соревновании, в Премьер-Лиге. Это чрезвычайно важные три очка".



"Мы чувствуем и надеемся, что это передалось игрокам на протяжении недели, в течение которой мы работали с идеей, что в субботу нас ждет самый важный матч".



"Если мы сможем набрать три очка, это приблизит нас к вершине, а там посмотрим, что произойдет в других матчах".



"Так что это чрезвычайно важные три очка для нас. Нет смысла думать об этом как-то иначе", — цитирует Почеттино Sky Sports.