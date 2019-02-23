Почеттино: "Матч с "Бернли" будет как финал"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что этот уикенд может быть определяющим для шансов его команды выиграть Премьер-Лигу.
Субботний выезд к "Бернли" дает "шпорам" возможность сократить отставание от вершины до двух очков и оказать дополнительное давление на "Ливерпуль", который свой матч проводит в воскресенье, и "Манчестер Сити", которые играет не в Премьер-Лиге, а за Кубок Лиги.
Такой расклад заставляет Почеттино относиться к матчу с "бордовыми" как к финалу. Маурисио всерьез настроен превратиться из андердога чемпионской гонки в реального претендента на титул.
"Это может быть чрезвычайно важный уикенд. Матч против "Бернли" будет подобен финалу для нас. Он будет иметь ключевое значение для нашей дальнейшей судьбы в соревновании, в Премьер-Лиге. Это чрезвычайно важные три очка".
"Мы чувствуем и надеемся, что это передалось игрокам на протяжении недели, в течение которой мы работали с идеей, что в субботу нас ждет самый важный матч".
"Если мы сможем набрать три очка, это приблизит нас к вершине, а там посмотрим, что произойдет в других матчах".
"Так что это чрезвычайно важные три очка для нас. Нет смысла думать об этом как-то иначе", — цитирует Почеттино Sky Sports.
23.02.2019 12:00
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Последние комментарии:
Да у нас каждый матч как финал. Любвя потеря очков отбросит прилично назад.
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Как эти евреи на 3 месте ещё держатся. Отскоки неимоверные. Уму не постижимо.
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Нужно сделать Лгбтпуль третьим, вперёд шпоры! Нечего.
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