Видич: "Ван Дейк не прошел бы в основу "Юнайтед"
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич убежден, что защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк не прошел бы в стартовый состав "красных дьяволов".
Ван Дейк оказал огромное влияние на игру "Ливерпуля" после своего перехода из "Саутгемптона" в январе 2018 за 75 миллионов фунтов. В этом сезоне Премьер-Лиги "красные" пропустили только 15 голов — меньше всех, и это позволяет им претендовать на титул.
Видич уважает качества, которыми обладает Ван Дейк, но не думает, что кто-либо из игроков "Ливерпуля" и "Челси", включая Виргила, смог бы конкурировать с защитниками, которые есть в распоряжении Оле Гуннара Сульшера в "Юнайтед".
"Я говорил об этом еще раньше, когда они ("Юнайтед") не так классно играли свои матчи. Глядя на "Ливерпуль" или "Челси", я бы не взял оттуда кого-либо из их защитников. Я не думаю, что их защитники лучше, чем есть у нас".
"Думаю, Ван Дейк замечательно делает свою работу — он силен физически, он быстр, он влияет на партнеров и игру. Он замечательный защитник, защитник топ-уровня, но я бы сказал, что, когда команда выступают хорошо, хвалят каждого".
"Я знаю это наверняка, потому что я играл за "Юнайтед", и когда ты выступаешь хорошо, когда забиваешь голы, когда не пропускаешь, люди сразу начинают говорить, насколько ты хорош. Поэтому-то мне нравится думать, что мы обладаем хорошими защитниками", — сообщил Видич Omnisport.
23.02.2019 11:00
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Последние комментарии:
Да что ты черт возьми такое несёшь?!
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Господи.... Ну сидело бы Видич на пенсии и не крякало там, ну пздц просто нести такую куйню...... facepalm...
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Боже, самый переоцененный серб в истории футбола, решил что его высеры косу то интересны. Видать когда его Торрес ронял раз за разом он совсем голову себе отбил
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Никого конечно, как вы это представляете, кому нужен кудрявый п_дарас из синего ведра, душевно больная тёлка.. Ну или Вандамм этот за кучу лавандоса, возомниший себя Рио Фердинанда) так то лузер из лузерской великой команды и всё.
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Ехехехехехехехе нормально!!!!
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Видич тоже никуда не прошёл бы ...
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