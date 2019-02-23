Видич: "Ван Дейк не прошел бы в основу "Юнайтед"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич убежден, что защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк не прошел бы в стартовый состав "красных дьяволов".

Ван Дейк оказал огромное влияние на игру "Ливерпуля" после своего перехода из "Саутгемптона" в январе 2018 за 75 миллионов фунтов. В этом сезоне Премьер-Лиги "красные" пропустили только 15 голов — меньше всех, и это позволяет им претендовать на титул.



Видич уважает качества, которыми обладает Ван Дейк, но не думает, что кто-либо из игроков "Ливерпуля" и "Челси", включая Виргила, смог бы конкурировать с защитниками, которые есть в распоряжении Оле Гуннара Сульшера в "Юнайтед".



"Я говорил об этом еще раньше, когда они ("Юнайтед") не так классно играли свои матчи. Глядя на "Ливерпуль" или "Челси", я бы не взял оттуда кого-либо из их защитников. Я не думаю, что их защитники лучше, чем есть у нас".



"Думаю, Ван Дейк замечательно делает свою работу — он силен физически, он быстр, он влияет на партнеров и игру. Он замечательный защитник, защитник топ-уровня, но я бы сказал, что, когда команда выступают хорошо, хвалят каждого".



"Я знаю это наверняка, потому что я играл за "Юнайтед", и когда ты выступаешь хорошо, когда забиваешь голы, когда не пропускаешь, люди сразу начинают говорить, насколько ты хорош. Поэтому-то мне нравится думать, что мы обладаем хорошими защитниками", — сообщил Видич Omnisport.