"Арсенал" уверен в назначении Мончи

"Арсенал" остановился на кандидатуре трансферного гуру "Ромы" Мончи как на своей приоритетной цели на роль технического директора.

Недавний уход Свена Мислинтата, главы скаутской службы "канониров", развязывает руки лондонскому клубу, чтобы обзавестись техническим директором, которому придется строить трансферную политику в условиях ограниченного бюджета.



Ранее на "Эмирейтс" сватали Марка Овермарса и Эду, однако Daily Mirror утверждает, что боссы "Арсенала" остановили свой выбор на Мончи, который имеет опыт совместной работы с главным тренером "канониров" Унаи Эмери в "Севилье".



Утверждается, что "Рома" смирилась с неизбежностью ухода Мончи и уже ищет другого директора. Рассчитанный до 2020 года контракт испанского специалиста может быть расторгнут за 1 миллион фунтов.



В "Арсенале" уверены, что Мончи примет их предложение. Несмотря на интерес со стороны ПСЖ, испанец всегда хотел поработать в Премьер-Лиге, и это может быть именно та возможность, которую он ждал.