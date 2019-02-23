27-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 23 февраля четырьмя поединками продолжится 27-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — ТОТТЕНХЭМ 15:30 Онлайн-трансляция



Выезд к "Бернли" дает возможность "Тоттенхэму" сократить отставание от вершины Премьер-Лиги до двух очков, пускай даже если временно. Однако одержать эту победу будет не так-то просто, потому что после возвращения Тома Хитона в ворота "бордовые" выглядят совершенно иначе и являются одной из всего двух команд дивизиона, еще ни разу не проигравших в 2019 году. Серия "Бернли" без поражений в Премьер-Лиге насчитывает уже семь матчей — только у "Манчестер Юнайтед" больше (9) из действующих серий. Зато "шпоры" могут похвастать тем, что в этой кампании выиграли все 16 матчей чемпионата против команд за пределами топ-8. В девяти последних встречах соперников с учетом всех соревнований "Тоттенхэм" ни разу не уступил.



Из лазарета "Бернли" возвращаются Робби Брэйди и Йоханн Берг Гудмундссон. Стивена Дефура все еще беспокоит икроножная мышца.



Свой первый матч с 13 января может сыграть нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, залечивший лодыжку раньше срока. Также поправился Бен Дэвис. Данни Роуз приболел и находится под вопросом. Деле Алли пока не готов вернуться.



БОРНМУТ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00



"Борнмут" будет рад вернуться в домашние стены после двух подряд поражений на выезде с общим счетом 5:0. Эти матчи сильно контрастируют с тем, что предшествовал им, когда "вишнки" сокрушили "Челси" 6:0. "Вулверхэмптон" находится в хорошем расположении духа после выхода в 1/4 финала Кубка Англии и продолжает сражаться за звание лучшей команды за пределами "большой шестерки". "Борнмут" еще никогда не проигрывал "волкам" дома в рамках чемпионата — две победы и одна ничья.



"Борнмут" будет лишен травмированных Дэвида Брукса и Каллума Уилсона, а Джуниору Станисласу предстоит фитнес-тест. Вернутся в команду Чарли Дэниэлс и Натаниэль Клайн, пропустившие матч с "Ливерпулем".



Полузащитник "Вулверхэмптона" Диогу Жота восстановился после проблем с ногой, как и Мэтт Доэрти.



НЬЮКАСЛ — ХАДДЕРСФИЛД 18:00



"Хаддерсфилд" прочно располагается на самом дне, набрав лишь одно очко в 13 матчах, и видится легкой добычей для "Ньюкасла", чей главный тренер Рафаэль Бенитес специально свозил своих игроков на сбор в Испанию. Находясь всего в одном балле над зоной вылета, "сороки" обязаны побеждать аутсайдера в домашних стенах. В 11 последних выездах на "Сент Джеймс Парк" в рамках чемпионата "терьеры" выиграли лишь однажды, потерпев пять поражений.



Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви залечил бедро после семи недель отсутствия. Пол Дамметт, Ки Сун Юн и Хоселу также снова здоровы. К дебюту за свой новый клуб готов Мигель Альмирон.



"Хаддерсфилд" снова может рассчитывать на Йонаса Лессля и Криса Леве. Айзек Мбенза, Данни Уильямс и Абдельхамид Сабири по-прежнему травмированы.



ЛЕСТЕР — КРИСТАЛ ПЭЛАС 20:30



В возраст 71 года и 198 дней Рой Ходжсон станет старейшим тренером в истории Премьер-Лиги, когда выведет свой "Кристал Пэлас" на матч против "Лестера", над которым нависла угроза повторить антирекорд клуба из четырех подряд домашних поражений в Премьер-Лиге. Для "орлов" же это возможность продлить свою беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей, что ранее в этом сезоне им еще не удавалось. "Пэлас" выиграл все три последних встречи с "лисами" в рамках Премьер-Лиги с общим счетом 9:0.



"Лестеру" предстоит оценить состояние Бена Чилуэлла и Джеймса Мэддисона, но Нампалис Менди, пропустивший матч с "Тоттенхэмом", точно выздоровел. Даниэль Амарти и Марко Олбрайтон вернутся не скоро.



"Кристал Пэлас" будет лишен травмированных Аарона Ван-Биссаки и Мартина Келли. Уилфрид Заха возвращается после двух матчей дисквалификации. Джеймс Томкинс и Шейху Куяте свои болячки залечили.