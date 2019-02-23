Трансферный запрет приближает уход Азара из "Челси"

Эден Азар Трансферный запрет, которым был наказан "Челси", лишь приближает уход из клуба плеймейкера Эдена Азара.

Напомним, накануне прогремела новость о том, что ФИФА запретила "синим" подписывать игроков в течение двух ближайших трансферных окон — грядущим летом и в январе 2020.

Такому наказанию клуб со "Стэмфорд Бридж" подвергся за многочисленные нарушения правил, регулирующих переходы игроков, которые не достигли 18 лет.

Казалось бы, теперь "синие" могут заблокировать продажу Азара в "Реал" грядущим летом, даже если Эден наотрез откажется продлевать свой истекающий в конце следующего сезона контракт, однако The Telegraph утверждает, что уход игрока сборной Бельгии становится еще более вероятным.

Дело в том, что "Челси" накануне выпустил официальное заявление, категорически отвергнув обвинения в свой адрес. "Синие" совершенно точно обратятся в Спортивный арбитражный суд и смогут отложить наказание, если не смягчить или отменить оное.

Учитывая предыдущие прецеденты, подача апелляции как минимум выиграет для "Челси" время и даст лондонскому клубу одно-два окна, чтобы укрепить свой состав и подготовиться к наказанию.

По информации издания, на "Стэмфорд Бридж" не могут допустить, чтобы Азар ушел свободным агентом через полтора года — это была бы катастрофа в финансовом отношении для клуба.

Маячащий на горизонте трансферный запрет заставит "Челси" еще активнее закупиться игроками грядущим летом, и 100 миллионов фунтов, которые в клубе надеются выручить с продажи Азара грядущим летом, совсем не были бы лишними.

Кроме того, решение ФИФА подталкивает к уходу и самого Эдена. Логично, что теперь у 28-летнего бельгийца появятся сомнения насчет спортивных амбиций своего клуба на европейской и внутренней арене.


Метки Азар, Реал, ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2019 07:35

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Последние комментарии:




  1. sellman 23.02.2019 08:11 # sellman
    Только законченный портовый отморозок поспорит с тем, что Челси уважительно относится к своим звездам, которые проявили преданнсоть клубу.
    Чех хотел играть — отпустили в Арсенал
    Лэмпа — в Сити
    И пох, что усилили конкурентов.

    Челси великий клуб.
    И грядущий клуб это еще раз докажет.

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  2. girasimus 23.02.2019 08:09 # girasimus
    Азар в любом случае срулит.

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  3. only--liverpool 23.02.2019 08:00 # only--liverpool
    перед Азаром стоит выбор: уйти этим летом или загубить свою карьеру. уже не маленький мальчик. выбор думаю очевиден...

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  4. liverpo0ol 23.02.2019 08:00 # liverpo0ol
    два 6ля окна

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  5. sexophone 23.02.2019 07:57 # sexophone
    Летом закупятся и всё будет нормально.

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  6. only--liverpool 23.02.2019 07:56 # only--liverpool
    Как Я и говорил....

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  7. bmw-e34 23.02.2019 07:55 # bmw-e34
    Когда не хотят, то даже явные закупы ПСЖ и МанСити не видят. А когда хотят, то цепляются даже за щеглов, которые к клубу то почти и отношения никокаго не имеют.
    Пенсы, ну вы там держитесь.

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