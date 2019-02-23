Трансферный запрет приближает уход Азара из "Челси"
Трансферный запрет, которым был наказан "Челси", лишь приближает уход из клуба плеймейкера Эдена Азара.
Напомним, накануне прогремела новость о том, что ФИФА запретила "синим" подписывать игроков в течение двух ближайших трансферных окон — грядущим летом и в январе 2020.
Такому наказанию клуб со "Стэмфорд Бридж" подвергся за многочисленные нарушения правил, регулирующих переходы игроков, которые не достигли 18 лет.
Казалось бы, теперь "синие" могут заблокировать продажу Азара в "Реал" грядущим летом, даже если Эден наотрез откажется продлевать свой истекающий в конце следующего сезона контракт, однако The Telegraph утверждает, что уход игрока сборной Бельгии становится еще более вероятным.
Дело в том, что "Челси" накануне выпустил официальное заявление, категорически отвергнув обвинения в свой адрес. "Синие" совершенно точно обратятся в Спортивный арбитражный суд и смогут отложить наказание, если не смягчить или отменить оное.
Учитывая предыдущие прецеденты, подача апелляции как минимум выиграет для "Челси" время и даст лондонскому клубу одно-два окна, чтобы укрепить свой состав и подготовиться к наказанию.
По информации издания, на "Стэмфорд Бридж" не могут допустить, чтобы Азар ушел свободным агентом через полтора года — это была бы катастрофа в финансовом отношении для клуба.
Маячащий на горизонте трансферный запрет заставит "Челси" еще активнее закупиться игроками грядущим летом, и 100 миллионов фунтов, которые в клубе надеются выручить с продажи Азара грядущим летом, совсем не были бы лишними.
Кроме того, решение ФИФА подталкивает к уходу и самого Эдена. Логично, что теперь у 28-летнего бельгийца появятся сомнения насчет спортивных амбиций своего клуба на европейской и внутренней арене.
23.02.2019 07:35
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Только законченный портовый отморозок поспорит с тем, что Челси уважительно относится к своим звездам, которые проявили преданнсоть клубу.
Чех хотел играть — отпустили в Арсенал
Лэмпа — в Сити
И пох, что усилили конкурентов.
Челси великий клуб.
И грядущий клуб это еще раз докажет.
(ответить)
Азар в любом случае срулит.
(ответить)
перед Азаром стоит выбор: уйти этим летом или загубить свою карьеру. уже не маленький мальчик. выбор думаю очевиден...
(ответить)
два 6ля окна
(ответить)
Летом закупятся и всё будет нормально.
(ответить)
Как Я и говорил....
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Когда не хотят, то даже явные закупы ПСЖ и МанСити не видят. А когда хотят, то цепляются даже за щеглов, которые к клубу то почти и отношения никокаго не имеют.
Пенсы, ну вы там держитесь.
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