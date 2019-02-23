Видич: "Погба может стать лучшим игроком в мире"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич считает, что полузащитник Поль Погба способен стать лучшим игроком в мире, выступая за "красных дьяволов".

После прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "Юнайтед" в декабре Погба принялся демонстрировать игру высочайшего уровня, забив девять голов и отдав шесть результативных передач в 12 матчах, однако Видич допускает, что это не предел для Поля.



"Думаю, даже когда я сам играл за клуб, ты хотел от своих лидеров, чтобы они были примером. Ты не хочешь, чтобы они говорили — да, иногда это требуется, чтобы подбодрить игроков, но обычно ты хочешь, чтобы они просто были примером для других. Думаю, Поль является отличным игроком, у него огромный талант, и он показал, насколько он хорош".



"Но если он начнет бегать и делать вещи, которые умеет делать и которые пока не делает, тогда он сможет бороться за индивидуальные награды и, возможно, даже станет лучшим игроком в мире", — сообщил Видич The Telegraph.