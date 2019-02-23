Невилл: "Сульшер победит "Ливерпуль", и работа будет его"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл убежден, что тренер Оле Гуннар Сульшер получит постоянный контракт с "Манчестер Юнайтед", если обыграет в воскресенье "Ливерпуль".

Сульшер потерпел одно только поражение после своего прихода на место уволенного в декабре Жозе Моуриньо. Оле Гуннар проиграл ПСЖ, но отпраздновал победы против "Челси", "Тоттенхэма" и "Арсенала".



В воскресенье Сульшера ждет очередной большой матч, от исхода которого, как считает Невилл, может зависеть дальнейшая судьба Оле Гуннара.



"Два или три месяца назад он лишь мог надеяться получить эту работу, но если в воскресенье он обыграет "Ливерпуль", я не представляю себе, как он может ее не получить".



"Этот вопрос не должен решаться одним матчем, но если он обыграет "Челси", "Тоттенхэм", "Арсенал" и затем "Ливерпуль" для него будет невозможно не получить эту работу".



"Он демонстрирует невероятные результаты, и с каждой новой победой отказаться от него будет все сложнее", — сообщил Невилл в эфире.