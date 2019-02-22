Канчельскис: "Погба — не лидер"

Экс-вингер "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заявил, что не считает полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба лидером.

Ранее в этом сезоне Жозе Моуриньо разжаловал Погба из числа вице-капитанов и заявил, что Поль больше никогда не получит повязку в "Юнайтед".



Однако в декабре Моуриньо уступил свое место у штурвала "дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру, у которого Погба выглядит совершенно другим игроком.



В прошлом месяце Сульшер обнадежил Поля, заявив, что видит в 25-летнем французе будущего капитана "Юнайтед". В этой ситуации Канчельскису ближе точка зрения Моуриньо.



"Каждый говорит о Поле Погба и о том, как он проявляет себя в больших матчах. Вот и посмотрим на это против "Ливерпуля". Это будет большое дерби против превосходной команды".



"В данный момент он не лидер. В прошлом у нас были игроки вроде Роя Кина, Стива Брюса и Эрика Кантона. Вот это лидеры. В данный момент у "Манчестер Юнайтед" нет таких лидеров", — сообщил Канчельскис 888sport.