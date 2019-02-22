Гвардиола: "Будем переодевать штаны, а не смотреть матч "Ливерпуля"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не будет смотреть матч "Ливерпуля" против "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге перед своей битвой с "Челси" за Кубок Лиги.

За два с половиной часа до начала кубкового финала на "Уэмбли" состоится не менее интересный матч на "Олд Траффорд". Если "Ливерпуль" потерпит поражение от "Юнайтед", то инициатива в чемпионской гонке Премьер-Лиги перейдет к "горожанам".



Однако Гвардиола уверяет, что в воскресенье все мысли его команды будут на возможности завоевать трофей. У "Сити" есть дела поважнее, чем смотреть за конкурентом в борьбе за чемпионский титул.



"Во время матча "Ливерпуля" мы будем на стадионе, готовясь к матчу. Мы будем переодевать носки, штаны и футболки и настраиваться на игру в футбол. У нас не будет времени смотреть другой матч", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.