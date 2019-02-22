Гвардиола: "Будем переодевать штаны, а не смотреть матч "Ливерпуля"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не будет смотреть матч "Ливерпуля" против "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге перед своей битвой с "Челси" за Кубок Лиги.

За два с половиной часа до начала кубкового финала на "Уэмбли" состоится не менее интересный матч на "Олд Траффорд". Если "Ливерпуль" потерпит поражение от "Юнайтед", то инициатива в чемпионской гонке Премьер-Лиги перейдет к "горожанам".

Однако Гвардиола уверяет, что в воскресенье все мысли его команды будут на возможности завоевать трофей. У "Сити" есть дела поважнее, чем смотреть за конкурентом в борьбе за чемпионский титул.

"Во время матча "Ливерпуля" мы будем на стадионе, готовясь к матчу. Мы будем переодевать носки, штаны и футболки и настраиваться на игру в футбол. У нас не будет времени смотреть другой матч", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Кубок Лиги, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 789

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Последние комментарии:




  1. dannylucker 22.02.2019 23:04 # dannylucker
    ну так рил, какая разница, если там и так отрыва толком нету.... надо первую чашку брать

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  2. kos9k 22.02.2019 22:46 # kos9k
    обоссались

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  3. electric 22.02.2019 22:35 # electric
    В. Каждой. Новости. Лысого. Шарлатана. Про. Ливерпуль.

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  4. jack-willsher 22.02.2019 22:26 # jack-willsher
    зато оливер в перерыве будет переодевать семейники после как ферги своим язычком доведет его до экстаза)))&#128513;

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  5. silva77 22.02.2019 22:06 # silva77
    Зачем смотреть матч безтрофейников с колхозами, лучше завоевать первый трофей сезона, Красавчик Пеп

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  6. dnssda 22.02.2019 22:06 # dnssda
    Лукавит

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