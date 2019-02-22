"Эвертон" заплатит "Уотфорду" 4 миллиона фунтов за Марку Силву

"Эвертон", наконец, достиг компромисса с "Уотфордом" по спору насчет главного тренера Марку Силвы и теперь выплатит "шершням" около 4 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Напомним, "Эвертон" всячески пытался переманить Силву из "Уотфорда" в начале прошлого сезона, когда решил уволить Рональда Кумана, из-за чего "шершни" даже подали официальную жалобу в Премьер-Лигу. "Ириски" явно вскружили голову португальскому специалисту и тот, упустив контроль над ситуацией, был отправлен в отставку клубом с "Викаридж Роад" в январе 2018.



После окончания прошлого сезона Силва беспрепятственно возглавил "Эвертон", однако "Уотфорд" не перестал требовать сатисфакции за попытки мерсисайдского клуба установить контакт с Марку в обход правил.



В конце концов двум клубам удалось самостоятельно разрешить этот спор, без привлечения независимого арбитра в лице Премьер-Лиги, что могло бы повлечь серьезные санкции для "Эвертона" — вплоть до снятия очков.



Как сообщает The Telegraph, "Уотфорд" согласился забыть прежние обиды за компенсацию в 4 млн. фунтов. На этом конфликт можно считать исчерпанным.