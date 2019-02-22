Лакасетт дисквалифицирован на оба матча 1/8 финала Лиги Европы

Александр Лакасетт Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт был дисквалифицирован на три матча в еврокубках за свое удаление против БАТЭ на прошлой неделе.

Напомним, команда Унаи Эмери неожиданно проиграла БАТЭ первый матч 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:0, компенсировав это разгромной победой 3:0 накануне вечером.

Тот первый матч в Борисове "канониры" завершали вдесятером — на 85-й минуте Лакасетт схлопотал прямую красную карточку за то, что грубо отмахнулся от соперника.

В результате Александр пропустил ответную встречу на "Эмирейтс", однако УЕФА, учтя неигровой характер нарушения, расширила дисквалификацию 27-летнего француза на два матча.

Таким образом, Лакасетт не поможет "Арсеналу" в обоих матчах 1/8 финала против "Ренна" и вернется только к четвертьфинальной стадии — при условии, что лондонцы туда попадут.


Метки Арсенал, дисквалификации, Лакасетт, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2019 20:00

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  1. gidro-met 22.02.2019 20:05 # gidro-met
    Ренн сейчас получше Бетиса, примерно как Лион гамает.

    Арсенал без Лаказета.

    Озил решит исход)

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