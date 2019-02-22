Лакасетт дисквалифицирован на оба матча 1/8 финала Лиги Европы

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт был дисквалифицирован на три матча в еврокубках за свое удаление против БАТЭ на прошлой неделе.

Напомним, команда Унаи Эмери неожиданно проиграла БАТЭ первый матч 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:0, компенсировав это разгромной победой 3:0 накануне вечером.



Тот первый матч в Борисове "канониры" завершали вдесятером — на 85-й минуте Лакасетт схлопотал прямую красную карточку за то, что грубо отмахнулся от соперника.



В результате Александр пропустил ответную встречу на "Эмирейтс", однако УЕФА, учтя неигровой характер нарушения, расширила дисквалификацию 27-летнего француза на два матча.



Таким образом, Лакасетт не поможет "Арсеналу" в обоих матчах 1/8 финала против "Ренна" и вернется только к четвертьфинальной стадии — при условии, что лондонцы туда попадут.