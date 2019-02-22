"Челси" задумывается о возвращении Стива Холланда

"Челси" рассматривает кандидатуру Стива Холланда, ассистента главного тренера сборной Англии, на случай, если Маурицио Сарри все-таки будет уволен.

Ожидается, что воскресный финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити" и дерби против "Тоттенхэма" в следующую среду предопределят дальнейшую судьбу Сарри. Руководство "синих" может не простить Маурицио поражения и в одном из этих двух матчей.



На текущей неделе пресса озвучивала имена Фрэнка Лэмпарда, Зинедина Зидана и Лорана Блана в качестве возможных сменщиков Сарри. По информации The Guardian, также "Челси" проявляет интерес к 48-летнему Холланду.



За плечами у Холланда восемь лет работы в структуре "Челси" — от резервной команды до первой, в том числе в штабах Жозе Моуриньо и Гуса Хиддинка.



На "Стэмфорд Бридж" надеются, что Стив сможет совмещать работу в клубе и сборной, как он это уже делал на протяжении большей части сезона 2016/17, пока летом 2017 не разорвал отношения с "Челси" и не ушел ассистировать Гарету Саутгейту.