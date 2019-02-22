"Челси" задумывается о возвращении Стива Холланда

Стив Холланд "Челси" рассматривает кандидатуру Стива Холланда, ассистента главного тренера сборной Англии, на случай, если Маурицио Сарри все-таки будет уволен.

Ожидается, что воскресный финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити" и дерби против "Тоттенхэма" в следующую среду предопределят дальнейшую судьбу Сарри. Руководство "синих" может не простить Маурицио поражения и в одном из этих двух матчей.

На текущей неделе пресса озвучивала имена Фрэнка Лэмпарда, Зинедина Зидана и Лорана Блана в качестве возможных сменщиков Сарри. По информации The Guardian, также "Челси" проявляет интерес к 48-летнему Холланду.

За плечами у Холланда восемь лет работы в структуре "Челси" — от резервной команды до первой, в том числе в штабах Жозе Моуриньо и Гуса Хиддинка.

На "Стэмфорд Бридж" надеются, что Стив сможет совмещать работу в клубе и сборной, как он это уже делал на протяжении большей части сезона 2016/17, пока летом 2017 не разорвал отношения с "Челси" и не ушел ассистировать Гарету Саутгейту.


Метки сборная Англии, тренеры, Холланд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2019 19:00

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  1. chebrec 22.02.2019 19:23 # chebrec
    Нужно всех подтягивать
    И совместно пусть решают
    Как играть лальше

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  2. role-playin 22.02.2019 19:11 # role-playin
    Хорошо, что в клубе понимают, что Дзола ни о чем даже как временщик. А вот на работу Холланда было бы интересно посмотреть.

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  3. gidro-met 22.02.2019 19:08 # gidro-met
    о ! это будет породистое решение) там глядишь еще и лэмпи подтянется

    так как Сарри под себя команду уже трансферами не перестроит надо чтото будет делать с этим

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