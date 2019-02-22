Клопп уверен, что "Юнайтед" назначит Сульшера постоянным рулевым

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне будет тренировать Оле Гуннар Сульшер.

Выиграв 12 из своих 14 матчей в качестве временщика, Сульшер превратился в фаворита на должность постоянного рулевого "красных дьяволов". И хотя слухи насчет Маурисио Почеттино и Зинедина Зидана до конца не утихли, для Клоппа здесь все понятно.



"Нет сомнений, что он будет их тренером и в следующем году. Это очевидно. Можете себе представить ситуацию, что они пригласят кого-то другого? Он заслужил эту работу на 100 процентов. Он сделал все, что ты должен сделать, чтобы добиваться успеха".



"Не будь Оле бывшим игроком "Манчестер Юнайтед", его бы никогда не позвали из Норвегии. Это очевидно, однако ты еще должен воспользоваться шансом, который получил".



"Он показал все необходимое, вместе со своим штабом. Они приняли ряд умных решений, и это сработало. Что-то изменив, ты забиваешь этот гол и не пропускаешь тот гол, и все складывается иначе. Он получил качественных игроков, и удача повернулась к нему в правильный момент".



"Всем нам нужна удача на протяжении своей тренерской карьеры. Когда я переходил из "Майнца" в дортмундскую "Боруссию", люди говорили, что у меня нет международного опыта. Это было правдой, но такие вещи невозможно купить. Ты должен накопить это", — цитирует Клоппа The Telegraph.