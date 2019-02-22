Клопп: "Этот тот Погба, которого "Юнайтед" покупал"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, что теперь полузащитник Поль Погба является тем самым игроком, которого "Манчестер Юнайтед" и надеялся получить, заключая сделку с "Ювентусом".

В 2016 году Погба вернулся в Манчестер из Турина в статусе самого дорогого футболиста мира, но долгое время никак не мог заиграть на стабильно высоком уровне.



Достичь этого уровня 25-летнему Погба помог приход Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик в декабре. Клопп впечатлен тем, каким образом его норвежскому коллеге удалось преобразить звезд команды.



"Они нашли решение, и оно сработало. С момента назначения Оле изменилось практически все. Мы наблюдаем Погба, которого "Юнайтед" и покупал пару лет назад. В выдающейся форме находится и Андер Эррера".



"Все они были хороши, но теперь они полны уверенности и используюсь свой потенциал. Разница огромна. Иногда вам нужны изменения, и в футболе часто бывает, что в этом отношении помогает смена тренера. В их случае это совершенно точно сработало".



"Это другая команда, другой стиль, но все еще "Юнайтед". Они обладают различными средствами в своем арсенале для достижения результатов", — цитирует Клоппа Sky Sports.