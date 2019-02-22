Клопп: "Этот тот Погба, которого "Юнайтед" покупал"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, что теперь полузащитник Поль Погба является тем самым игроком, которого "Манчестер Юнайтед" и надеялся получить, заключая сделку с "Ювентусом".
В 2016 году Погба вернулся в Манчестер из Турина в статусе самого дорогого футболиста мира, но долгое время никак не мог заиграть на стабильно высоком уровне.
Достичь этого уровня 25-летнему Погба помог приход Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик в декабре. Клопп впечатлен тем, каким образом его норвежскому коллеге удалось преобразить звезд команды.
"Они нашли решение, и оно сработало. С момента назначения Оле изменилось практически все. Мы наблюдаем Погба, которого "Юнайтед" и покупал пару лет назад. В выдающейся форме находится и Андер Эррера".
"Все они были хороши, но теперь они полны уверенности и используюсь свой потенциал. Разница огромна. Иногда вам нужны изменения, и в футболе часто бывает, что в этом отношении помогает смена тренера. В их случае это совершенно точно сработало".
"Это другая команда, другой стиль, но все еще "Юнайтед". Они обладают различными средствами в своем арсенале для достижения результатов", — цитирует Клоппа Sky Sports.
22.02.2019 16:00
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Последние комментарии:
Матич погба и эррера в найс форме, будем надеятся что наши молодые укурки лингард и рэшфорд не будут плотно курить прямо перед игрой и накажут этих бестрофейников , хотя с защитой этой помойки проблем быть не должно
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надеюсь Эррера отрубит ноги обезьяне епипецкой, до конца чемпа, вот будет ништяк вобще. Или Янг нырнёт на два пеналя подряд, тоже пойдёт.
Клоппер уже ссыца от страха небось, нельзя ж ему очки терять никак.
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Который летом сбежит из этой красной помойки
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