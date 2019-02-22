Представляющие Англию в Лиге Европы "Челси" и "Арсенал" узнали имена своих соперников по 1/8 финала.

На данной стадии турнира "Челси" поспорит с киевским "Динамо", причем первый матч сыграет дома.



"Арсенал" тоже начнет с домашнего матча и за путевку в четвертьфинал сразится с "Ренном", занимающим 11-е место в Лиге 1.



Добавим, что первые матчи будут сыграны 7 марта, ответные — через неделю.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы



"Челси" (Англия) — "Динамо Киев" (Украина)

"Айнтрахт" (Германия) — "Интер" (Италия)

"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Бенфика" (Португалия)

"Наполи" (Италия) — "РБ Зальцбург" (Австрия)

"Валенсия" (Испания) — "Краснодар" (Россия)

"Севилья" (Испания) — "Славия" (Чехия)

"Арсенал" (Англия) — "Ренн" (Франция)

"Зенит" (Россия) — "Вильярреал" (Испания)