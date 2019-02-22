Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы Представляющие Англию в Лиге Европы "Челси" и "Арсенал" узнали имена своих соперников по 1/8 финала.

На данной стадии турнира "Челси" поспорит с киевским "Динамо", причем первый матч сыграет дома.

"Арсенал" тоже начнет с домашнего матча и за путевку в четвертьфинал сразится с "Ренном", занимающим 11-е место в Лиге 1.

Добавим, что первые матчи будут сыграны 7 марта, ответные — через неделю.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

"Челси" (Англия) — "Динамо Киев" (Украина)
"Айнтрахт" (Германия) — "Интер" (Италия)
"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Бенфика" (Португалия)
"Наполи" (Италия) — "РБ Зальцбург" (Австрия)
"Валенсия" (Испания) — "Краснодар" (Россия)
"Севилья" (Испания) — "Славия" (Чехия)
"Арсенал" (Англия) — "Ренн" (Франция)
"Зенит" (Россия) — "Вильярреал" (Испания)


Метки Арсенал, Динамо, жеребьевка, Лига Европы, Ренн, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2019 15:25

Количество просмотров Просмотров: 3148

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 22.02.2019 16:48 # lexa-arsenal
    Жеребьевка для хохлов

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  2. chr1s8rown 22.02.2019 16:48 # chr1s8rown
    Финал валенсия - наполи

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  3. gidro-met 22.02.2019 16:42 # gidro-met
    хаха, снова изи для Челси

    можно снова будет молодежку наигрывать.

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  4. reams 22.02.2019 16:27 # reams
    шикарная жреба ))

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  5. valiverpool 22.02.2019 16:01 # valiverpool
    всякая куета из лЛондона и близко к финалу не пройдёт =))

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  6. valiverpool 22.02.2019 15:56 # valiverpool
    Валенсия - Севилья финал

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  7. makeewadim 22.02.2019 15:54 # makeewadim
    Финал ;Челси - Наполи.

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  8. bezviz 22.02.2019 15:49 # bezviz
    отличненько)

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  9. vyrentz 22.02.2019 15:45 # vyrentz
    Бойко уже вертел на куе Игуаина, сделает это еще два раза. 4-0 победа ДК, тут понятно.

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  10. skychnie-oboi 22.02.2019 15:40 # skychnie-oboi
    Ну все Безвиз сходит на любимый Челси в живую)

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  11. only--liverpool 22.02.2019 15:37 # only--liverpool
    Ахахахаха. За Киев....

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  12. mancunia-planet 22.02.2019 15:37 # mancunia-planet
    вперде Красный Дар и вперде Киев
    а победит как обычно Севилья!

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  13. girasimus 22.02.2019 15:34 # girasimus
    Ждём аналитики пенсов, про второй состав, схемки, саррбол, проблемные позиции и как прекрасна ЛЕ!

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  14. pistolero-lfc 22.02.2019 15:29 # pistolero-lfc
    Динамовцам повезло с жеребевкой. Им достался самый слабый соперник в турнире.
    Удачи Челси в ЛЕ

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  15. leon-britton 22.02.2019 15:29 # leon-britton
    Легкая прогулка для Арсенала и Челси в Лиге Европы, а вот колбасу обоссыт Бавария и постучит ей членом по лбу, скриньте.

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  16. manutd-20champ 22.02.2019 15:29 # manutd-20champ
    англии повезло

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  17. thegodfather 22.02.2019 15:29 # thegodfather
    Шо сказать, 2 дня проррчил и напроррчил. Опять кстати команда не в оптимальных коедициях, так как чемп ещё не начинался после зимнего перерыва. Да и дк ща откровенно слаб.

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