Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
Представляющие Англию в Лиге Европы "Челси" и "Арсенал" узнали имена своих соперников по 1/8 финала.
На данной стадии турнира "Челси" поспорит с киевским "Динамо", причем первый матч сыграет дома.
"Арсенал" тоже начнет с домашнего матча и за путевку в четвертьфинал сразится с "Ренном", занимающим 11-е место в Лиге 1.
Добавим, что первые матчи будут сыграны 7 марта, ответные — через неделю.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
"Челси" (Англия) — "Динамо Киев" (Украина)
"Айнтрахт" (Германия) — "Интер" (Италия)
"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Бенфика" (Португалия)
"Наполи" (Италия) — "РБ Зальцбург" (Австрия)
"Валенсия" (Испания) — "Краснодар" (Россия)
"Севилья" (Испания) — "Славия" (Чехия)
"Арсенал" (Англия) — "Ренн" (Франция)
"Зенит" (Россия) — "Вильярреал" (Испания)
22.02.2019 15:25
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Последние комментарии:
Жеребьевка для хохлов
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Финал валенсия - наполи
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хаха, снова изи для Челси
можно снова будет молодежку наигрывать.
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шикарная жреба ))
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всякая куета из лЛондона и близко к финалу не пройдёт =))
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Валенсия - Севилья финал
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Финал ;Челси - Наполи.
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отличненько)
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Бойко уже вертел на куе Игуаина, сделает это еще два раза. 4-0 победа ДК, тут понятно.
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Ну все Безвиз сходит на любимый Челси в живую)
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Ахахахаха. За Киев....
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вперде Красный Дар и вперде Киев
а победит как обычно Севилья!
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Ждём аналитики пенсов, про второй состав, схемки, саррбол, проблемные позиции и как прекрасна ЛЕ!
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Динамовцам повезло с жеребевкой. Им достался самый слабый соперник в турнире.
Удачи Челси в ЛЕ
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Легкая прогулка для Арсенала и Челси в Лиге Европы, а вот колбасу обоссыт Бавария и постучит ей членом по лбу, скриньте.
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англии повезло
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Шо сказать, 2 дня проррчил и напроррчил. Опять кстати команда не в оптимальных коедициях, так как чемп ещё не начинался после зимнего перерыва. Да и дк ща откровенно слаб.
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