Лингард и Мартиаль могут сыграть с "Ливерпулем"

Джесси Лингард Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его атакующие игроки Джесси Лингард и Антони Мартиаль могут сыграть против "Ливерпуля" в воскресенья.

Напомним, тот и другой получили травмы в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ 12 февраля. Изначально ожидалось, что Джесси и Антони вернутся только в конце месяца, однако им удалось восстановиться быстрее.

"Надеюсь, Джесси будет в порядке. Я больше надеюсь, чем думаю. Но Антони точно будет в порядке. Чтобы сыграть, они должны принять участие в этих двух последних тренировках, но пока они не тренируются и выполняют восстановительную работу".

"Каждый игрок может быть полезен по-своему, и я думаю, против "Челси" мы доказали, что можем справляться без них".

"У нас есть варианты. Мы обладаем глубоким составом с хорошими игрокам, и каждый жаждет сыграть в этом матче. Если они не вернутся в срок, тогда наш состав будет похож на тот, что был в матче с "Челси", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед, Мартиаль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 824

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. leon-britton 22.02.2019 15:27 # leon-britton
    Значит МЮ обоссыт колбасу и постучит ей членом по лбу. Скриньте.

    (ответить)

  2. sausage 22.02.2019 15:24 # sausage
    Здоровья им конечно, но было бы лучше, чтобы Марсиаль полечился ещё немного.

    (ответить)

  3. gerrard08 22.02.2019 15:04 # gerrard08
    с марсиалем хоть какой-то шанс на отскок появляется, на эльфа пох

    (ответить)

  4. frisby 22.02.2019 15:04 # frisby
    тем лучше. не будут кукарекать что проебали якобы 2м составом.

    (ответить)

  5. mancunia-planet 22.02.2019 15:03 # mancunia-planet
    вот это матч будет огонь!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: