Лингард и Мартиаль могут сыграть с "Ливерпулем"
Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его атакующие игроки Джесси Лингард и Антони Мартиаль могут сыграть против "Ливерпуля" в воскресенья.
Напомним, тот и другой получили травмы в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ 12 февраля. Изначально ожидалось, что Джесси и Антони вернутся только в конце месяца, однако им удалось восстановиться быстрее.
"Надеюсь, Джесси будет в порядке. Я больше надеюсь, чем думаю. Но Антони точно будет в порядке. Чтобы сыграть, они должны принять участие в этих двух последних тренировках, но пока они не тренируются и выполняют восстановительную работу".
"Каждый игрок может быть полезен по-своему, и я думаю, против "Челси" мы доказали, что можем справляться без них".
"У нас есть варианты. Мы обладаем глубоким составом с хорошими игрокам, и каждый жаждет сыграть в этом матче. Если они не вернутся в срок, тогда наш состав будет похож на тот, что был в матче с "Челси", — цитирует Сульшера Sky Sports.
22.02.2019 15:00
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Значит МЮ обоссыт колбасу и постучит ей членом по лбу. Скриньте.
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Здоровья им конечно, но было бы лучше, чтобы Марсиаль полечился ещё немного.
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с марсиалем хоть какой-то шанс на отскок появляется, на эльфа пох
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тем лучше. не будут кукарекать что проебали якобы 2м составом.
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вот это матч будет огонь!
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