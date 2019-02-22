Лингард и Мартиаль могут сыграть с "Ливерпулем"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что его атакующие игроки Джесси Лингард и Антони Мартиаль могут сыграть против "Ливерпуля" в воскресенья.

Напомним, тот и другой получили травмы в матче Лиги Чемпионов против ПСЖ 12 февраля. Изначально ожидалось, что Джесси и Антони вернутся только в конце месяца, однако им удалось восстановиться быстрее.



"Надеюсь, Джесси будет в порядке. Я больше надеюсь, чем думаю. Но Антони точно будет в порядке. Чтобы сыграть, они должны принять участие в этих двух последних тренировках, но пока они не тренируются и выполняют восстановительную работу".



"Каждый игрок может быть полезен по-своему, и я думаю, против "Челси" мы доказали, что можем справляться без них".



"У нас есть варианты. Мы обладаем глубоким составом с хорошими игрокам, и каждый жаждет сыграть в этом матче. Если они не вернутся в срок, тогда наш состав будет похож на тот, что был в матче с "Челси", — цитирует Сульшера Sky Sports.