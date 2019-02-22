Сарри советует "Челси" продать Педро, Виллиана или Азара ради Хадсон-Одои

Наставник "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его клубу нужно избавить от Педро, Виллиана или Эдена Азара, чтобы юный Каллум Хадсон-Одои смог регулярно играть.

Накануне вечером Хадсон-Одои дождался своего редкого шанса, появившись с первых минут на матч Лиги Европы против "Мальме". 18-летний англичанин произвел очень хорошее впечатление, забив последний гол своей команды — 3:0.



Тем не менее, Сарри по-прежнему не может удовлетворить желание самого игрока и руководства, которое заблокировало продажу Каллума в "Баварию" в прошлом месяце.



"Вы должны понимать, что на этой самой позиции у нас есть Педро, Виллиан и Азар. А молодому игроку непросто демонстрировать столь же стабильный уровень игры, как его более взрослым и опытным партнерам по команде".



"В данный момент мы используем его правильным образом. 20 сыгранных матчей в этом сезоне станут 30 в следующем, 40 — через два года".



"Думаю, это клуб должен решить. На месте клуба мне бы пришлось продать другого вингера, если я хочу, чтобы Каллум регулярно выходил на поле. Иначе тренер оказывается в беде", — цитирует Сарри Sky Sports.