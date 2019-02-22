ФИФА наказала "Челси" трансферным запретом на два окна

ФИФА наказала "Челси" трансферным запретом на два ближайших окна за многократные нарушения правил, регулирующих переходы юных игроков.

На протяжении пары последних лет пресса регулярно сообщала, что чиновники из ФИФА расследуют множество случаев, когда "синим" удавалось уводить юниоров из других клубов с нарушением правил. Обычно речь шла о подкупе родителей начинающих футболистов.



В конце концов футбольным чиновникам удалось подтвердить вину "Челси" по 29 игрокам, которым на момент перехода в лондонский клуб не исполнилось 18 лет.



Теперь клуб со "Стэмфорд Бридж" не сможет регистрировать новичков в течение двух ближайших трансферных окон, грядущим летом и в январе 2020, и в ближайшие 90 дней должен будет урегулировать выявленные нарушения.



Также "синие" заплатят штраф в размере 460 тысяч фунтов. Еще на 390 тыс. фунтов ФИФА оштрафовала FA, недосмотревшую за незаконной активностью одного из своих клубов.



Добавим, что за "Челси" все еще остается право на апелляцию. Лондонцы могут если не отменить, то отсрочить наказание.