ФИФА наказала "Челси" трансферным запретом на два окна
ФИФА наказала "Челси" трансферным запретом на два ближайших окна за многократные нарушения правил, регулирующих переходы юных игроков.
На протяжении пары последних лет пресса регулярно сообщала, что чиновники из ФИФА расследуют множество случаев, когда "синим" удавалось уводить юниоров из других клубов с нарушением правил. Обычно речь шла о подкупе родителей начинающих футболистов.
В конце концов футбольным чиновникам удалось подтвердить вину "Челси" по 29 игрокам, которым на момент перехода в лондонский клуб не исполнилось 18 лет.
Теперь клуб со "Стэмфорд Бридж" не сможет регистрировать новичков в течение двух ближайших трансферных окон, грядущим летом и в январе 2020, и в ближайшие 90 дней должен будет урегулировать выявленные нарушения.
Также "синие" заплатят штраф в размере 460 тысяч фунтов. Еще на 390 тыс. фунтов ФИФА оштрафовала FA, недосмотревшую за незаконной активностью одного из своих клубов.
Добавим, что за "Челси" все еще остается право на апелляцию. Лондонцы могут если не отменить, то отсрочить наказание.
22.02.2019 12:55
Просмотров: 1648
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
аххахааххаааххаа все песда
(ответить)
Вот пид0ры
(ответить)
ЩЛОООООООООООООООЛЬЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
(ответить)
Давно пора навести порядок на этой помойке
(ответить)
FA пенсов теперь сгноит за наложеный штраф.
или заставит абрамку оплатить.
(ответить)
Самая окуенная новость на сегодня
(ответить)
ФИФА окончательно прогнила, иначе как объяснить, что наказывают такие хорошие команды как Реал, Челси, Атлетико, а портовые выкидыши сучьих пёзд бегают в середине таблицы как ни в чём не бывало?
(ответить)
Абрамович уточнит у Мансура в какой кабинет занести чемоданы и снимут уже через месяц
(ответить)
Нет, ну а что оспаривать? Закон есть закон! Я как практикующий юрист это утверждаю.
(ответить)
Подадут апелляцию, ее будут до сентября рассматривать, а Челси за лето накупит новых игроков на 2 ТО вперед
(ответить)
Теперь КАЛ наш 100%, на дизморали ебнём 8-0.
(ответить)
Как же збс, за эти два года скатятся до уровня ВХ и это в лучшем случае, если Назар свалит то вообще пздц им
(ответить)
Ахххазххаааа, блеа, даже я именно орууу) куда они с этим составом то теперь? Зидана ска ждут)
(ответить)
Чехарда с Сосарри, уход возможный летом Азара и запрет на трансферы - чет пенсам карма возвращается за все. Шансы подцепить норм коача теперь крайне малы.
Не удивлюсь если Ромка толкнет клуб по-бырику в такой ситуации.
(ответить)
Я так понимаю, они не смогут покупать игроков в молодёжку или они вообще никого не смогут купить?
(ответить)
Лолита!
Го теперь моншити трясти!
(ответить)
В этой ситуации еще радует то что ФИФА нагнула ФА
(ответить)
Ох сейчас гнилые портовые недолюди будут злорадствовать над несчастьем лондонской команды.
(ответить)
АХАХАХАХАХА
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий