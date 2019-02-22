ФИФА наказала "Челси" трансферным запретом на два окна

Челси ФИФА наказала "Челси" трансферным запретом на два ближайших окна за многократные нарушения правил, регулирующих переходы юных игроков.

На протяжении пары последних лет пресса регулярно сообщала, что чиновники из ФИФА расследуют множество случаев, когда "синим" удавалось уводить юниоров из других клубов с нарушением правил. Обычно речь шла о подкупе родителей начинающих футболистов.

В конце концов футбольным чиновникам удалось подтвердить вину "Челси" по 29 игрокам, которым на момент перехода в лондонский клуб не исполнилось 18 лет.

Теперь клуб со "Стэмфорд Бридж" не сможет регистрировать новичков в течение двух ближайших трансферных окон, грядущим летом и в январе 2020, и в ближайшие 90 дней должен будет урегулировать выявленные нарушения.

Также "синие" заплатят штраф в размере 460 тысяч фунтов. Еще на 390 тыс. фунтов ФИФА оштрафовала FA, недосмотревшую за незаконной активностью одного из своих клубов.

Добавим, что за "Челси" все еще остается право на апелляцию. Лондонцы могут если не отменить, то отсрочить наказание.


Метки трансферы, ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2019 12:55

Количество просмотров Просмотров: 1648

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Последние комментарии:




  1. mafia 22.02.2019 13:16 # mafia
    аххахааххаааххаа все песда

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  2. ry-l 22.02.2019 13:15 # ry-l
    Вот пид0ры

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  3. forester 22.02.2019 13:10 # forester
    ЩЛОООООООООООООООЛЬЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

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  4. martingor 22.02.2019 13:08 # martingor
    Давно пора навести порядок на этой помойке

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  5. manutd-20champ 22.02.2019 13:06 # manutd-20champ
    FA пенсов теперь сгноит за наложеный штраф.
    или заставит абрамку оплатить.

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  6. raimbek1 22.02.2019 13:05 # raimbek1
    Самая окуенная новость на сегодня

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  7. jesus33 22.02.2019 13:04 # jesus33
    ФИФА окончательно прогнила, иначе как объяснить, что наказывают такие хорошие команды как Реал, Челси, Атлетико, а портовые выкидыши сучьих пёзд бегают в середине таблицы как ни в чём не бывало?

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  8. farot 22.02.2019 13:02 # farot
    Абрамович уточнит у Мансура в какой кабинет занести чемоданы и снимут уже через месяц

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  9. pakhrudinov 22.02.2019 13:01 # pakhrudinov
    Нет, ну а что оспаривать? Закон есть закон! Я как практикующий юрист это утверждаю.

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  10. kily 22.02.2019 13:01 # kily
    Подадут апелляцию, ее будут до сентября рассматривать, а Челси за лето накупит новых игроков на 2 ТО вперед

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  11. jesus33 22.02.2019 13:01 # jesus33
    Теперь КАЛ наш 100%, на дизморали ебнём 8-0.

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  12. reams 22.02.2019 13:00 # reams
    Как же збс, за эти два года скатятся до уровня ВХ и это в лучшем случае, если Назар свалит то вообще пздц им

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  13. keane16 22.02.2019 13:00 # keane16
    Ахххазххаааа, блеа, даже я именно орууу) куда они с этим составом то теперь? Зидана ска ждут)

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  14. imf-tau 22.02.2019 13:00 # imf-tau
    Чехарда с Сосарри, уход возможный летом Азара и запрет на трансферы - чет пенсам карма возвращается за все. Шансы подцепить норм коача теперь крайне малы.

    Не удивлюсь если Ромка толкнет клуб по-бырику в такой ситуации.

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  15. fanat-united 22.02.2019 13:00 # fanat-united
    Я так понимаю, они не смогут покупать игроков в молодёжку или они вообще никого не смогут купить?

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  16. electric 22.02.2019 12:59 # electric
    Лолита!
    Го теперь моншити трясти!

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  17. chronicle 22.02.2019 12:58 # chronicle
    В этой ситуации еще радует то что ФИФА нагнула ФА

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  18. jesus33 22.02.2019 12:57 # jesus33
    Ох сейчас гнилые портовые недолюди будут злорадствовать над несчастьем лондонской команды.

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  19. chronicle 22.02.2019 12:57 # chronicle
    АХАХАХАХАХА

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